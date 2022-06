Bliv væk fra Qatar

NEDTÆLLINGEN TIL VM i fodbold i Qatar er i gang, og det danske landshold skruer op for de resultatmæssige forventninger ved at vinde fine sejre på udebane i den igangværende Nations League. OK, sejren over de franske verdensmestre var formidabel. Den over Østrig var noget skrammel, men tre point er tre point.

PÅ BAGGRUND af de flotte resultater er det kun forståeligt, at mange fodboldfans drømmer om at følge landsholdet til slutrunden i november og december. Men det er der ingen grund til. Qatar fortjener på ingen måde fodboldverdenens velsignelse.

OG NU ER det på tide, at den danske regering melder ud, om der sendes repræsentanter fra det officielle Danmark til VM. Skal den rejseglade kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen ned for at se fodbold på de døde migrantarbejderes grave? Skal den sportsglade kronprins Frederik?

SPØRGSMÅLET HAR VÆRET aktuelt længe, men det har været umuligt at få et svar fra officielt hold. Det er dansen om den varme grød, som det altid er, når det handler om DBU, Qatar og politik.

SELVFØLGELIG SKAL REGERINGEN ikke sende repræsentanter til Qatar. Regeringen og kongehuset sendte heller ikke repræsentanter til vinter-OL i Kina tidligere på året. Respekt for det. DBU og landsholdet kan dog ikke holde sig væk fra Qatar. Den beslutning burde i givet fald være truffet for længst.

NU ER DET for sent, og et afbud fra det danske landshold vil kun betyde, at Danmark vil blive udelukket fra kommende turneringer.

UDENRIGSMINISTERIET HAR netop udsendt nye rejsevejledninger for Qatar. Rejsevejledningen er gul, hvilket betyder at man skal være ekstra forsigtig, og det gælder hele landet:

* Det er generelt forbudt at drikke alkohol bortset fra på de steder, der er bemyndiget til salg af alkohol for ikke-muslimske udlændinge, eksempelvis på visse hoteller.

* Negative eller falske udtalelser om staten eller religion kan være strafbart.

* Homoseksualitet er forbudt og straffes hårdt. Du bør undgå alle former for fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

* Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden, er forbudt og kan straffes.

* Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ’anstødelig karakter’, f.eks. pornografi.

* Samvær med prostituerede er forbudt og straffes med bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

DET ER KLAR tale til de danske fans. Vi kan så tilføje, at tusindvis af migrantarbejdere er døde i Qatar under forberedelserne til VM, der blandt andet har krævet nye hoteller, lufthavne, stadioner og en metro. DBU opfordrer heller ikke danske fans til at rejse til VM. Det er en klog beslutning.

SOM SPÅMAND og som fan af teknisk god fodbold kan man glæde sig over, at det danske landshold under Kasper Hjulmands ledelse først kulminerer ved EM i Tyskland i 2024. Og der vil der ikke være nogen restriktioner eller tale om boykot.