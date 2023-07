Bøllerne i By & Havn

TILLYKKE til det offentlige selskab By & Havn med angrebet på mediernes ytringsfrihed og det samtidige bidrag til økosystemet for overbetalte advokater.

Udviklingsselskabet, der er ejet af Københavns Kommune og staten, har anlagt injuriesag mod to redaktører på fagbladet Ingeniøren for ytringer i en leder-artikel om Lynetteholm-projektet.

Ifølge stævningen er lederen 'uberettiget og ærekrænkende'. Derfor kræver By & Havn 50.000 kroner i tort-erstatning, sletning af leder-artiklen samt bødestraf til chefredaktør Trine Reitz Bjerregaard og redaktionschef Henning Mølsted.

Indtil videre har den juridiske tvist kostet By & Havn 136.369,69 kroner i honorar til advokatfirmaet Bech-Bruun for juridisk rådgivning.

SAGSAKTERNE AFSLØRER også, at stævningen indgår i en nøje planlagt presse-strategi. Både bestyrelsesformand Pia Gjellerup og kommunikationschef Kristian Wederkinck fra By & Havn havde på forhånd drøftet sagen med en reporter hos Berlingske. Det var også aftalt, at avisen fik stævningen tilsendt næsten samtidig med Ingeniørens chefredaktør.

Med stævningen er det lykkedes for By & Havn at hvirvle mudder op om sagens reelle kerne: Nemlig at Ingeniørens kritiske artikler afdækker skandaløse forhold om anlægsarbejdet med den kunstige ø Lynetteholm.

Blandt meget andet, at såkaldte 'uvildige' eksperter hyret til en miljøundersøgelse slet ikke var så uvildige endda. De arbejdede tværtimod efter en forudbestemt konklusion, som By & Havn på forhånd havde ønsket.

INGENIØREN BRAGTE på den baggrund en ætsende ond leder-artikel med overskriften: 'Lynetteholm-undersøgelse endte i et korrumperet mørkekammer'.

Af lederen fremgik det også, at afsløringerne ifølge Ingeniørens vurdering 'øger mistanken om magtfordrejning' - og at vi bør genoverveje den opfattelse, at korruption ikke har sin gang på jord i Danmark.

Det skal bemærkes, at injuriesagen anlagt af By & Havn handler om ytringer i leder-artiklen, som jo er mediets subjektive vurdering af en given sag.

SELSKABETS ære er altså ikke blevet krænket over nogen faktuel substans i Ingeniørens grundige journalistik. Injuriesagen risikerer derfor at ramme By & Havn som en boomerang.

På Ekstra Bladet og andre medier er vi vant til trusler om sagsanlæg, når vi passer vores arbejde. Men truslerne kommer som regel fra svindlere og andre folk med belastet moral, der forsøger at lukke munden på kritiske journalister.

BY & HAVNS STÆVNING forstærker kun mistanken om urent trav. Derfor vil det være skidt for demokratiet, hvis frygt for sagsanlæg stopper Ingeniørens vigtige gravearbejde omkring Lynetteholmen.