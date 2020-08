Børn skal selv kunne vælge køn

BØRN SKAL kunne skifte køn. Rent juridisk. Det vil sige på papiret. Hvilket for mig svarer til, at man gav lavstammede lov til at skifte højde. Rent juridisk. Da disse også kan have en følelse af at være født forkerte.

MEN LIGESTILLINGSMINISTER Mogens Jensen (S) er klar med regeringens LGBT-udspil, og her er mulighed for juridisk kønsskifte for personer under 18 år. Indtil nu har kravet for juridisk kønsskifte været, at man var myndig. Samt at den kvinde, der juridisk ville være mand – og omvendt – tænkte over det i et halvt års tid. En såkaldt refleksionsperiode, som i øvrigt også skal fjernes.

MAN SKAL kunne kaste sig direkte ud i kønsfriheden uanset alder. Man skal endda kunne vælge at være begge dele. Af hensyn til nonbinære skal man kunne foretrække et X i sit pas.

NOGEN BØR sige stop. Og helst inden vi andre skal ændre vor virkelighedsopfattelse og hidtil opnåede viden. Eksempelvis undertrykke vores overbevisning om, at kønsidentitet er valgfri, ja, men ikke køn. Det sidste sidder mellem benene. Hvilket jeg ofte har nævnt på denne plads.

Piger må gerne blive drenge, og drenge gerne piger. Bestemt.

Når de altså er myndige og dermed tillægges at være i stand til at være selvstændige og uafhængige individer i stand til at administrere såvel et banklån som en kønsidentitet – deraf afledt ’juridisk kønsskifte’.

OG SELV MED juridisk kønsskiftede voksne kommer vi nemt i problemer. Eksempelvis med en juridisk kønsskiftet mand, der insisterer på retten til at gå gennem kvindernes omklædning med svingende tomahawk. Eller som for knap et år siden i Herstedvester Fængsel, hvor en juridisk kønsskiftet mand dømt for grov voldtægt mod en kvinde krævede at blive overført til et kvindefængsel med henvisning til sit nye cpr-nummer.

JEG ØNSKER ikke at nedgøre enkelte individers brændende ønske om at ændre køn. Slet ikke. Man må være, hvad man har lyst til. Så længe man ikke bruger det til at kræve andres underkastelse. Eller benægte et flertals abonnement på, at der findes biologi. En følelse af at være havnet forkert er ikke grund nok til, at flertallet udråbes som krænkere.

SOM FØR beskrevet på denne plads aktionerede en større gruppe queer- og trans-feminister i efteråret ved at blokere indgangen til Kvindehuset i København for at stoppe en lesbisk gruppe feminister i at holde møde.

Trans-feministerne hævdede, at de lesbiske feminister var transfober.

Det er folk som disse, ligestillingsminister Mogens Jensen nu lægger sig i ske med.

JEG ANTAGER – som lidt mere end midaldrende, hvid, heteroseksuel mand – at jeg ikke er den eneste, der vanskeligt kan øjne bunden i den eksistentialistiske afgrund, jeg her stirrer ned i. Eller sagt på en anden måde:

Jeg er lodret imod.