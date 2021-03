Børnenes kyniske statsminister

NÅR PARTILEDERNE i dag møder op i Justitsministeriet til en fortrolig orientering om børnene i de syriske lejre, bør de være klar over, at der nok i stedet er tale om en ny afledningsmanøvre. For det er synd at sige, at regeringen, herunder statsminister Mette Frederiksen, har ruttet med sandheden i en affære, som kun bliver mere pinlig, som tiden går.

OGSÅ FOR regeringens støttepartier, som for længst burde have sagt fra over for regeringens kyniske og umenneskelige behandling af de danske børn.

NOK BURDE FOR længst have været nok, men SF, Radikale Venstre og Enhedslisten lader sig stadig trække rundt ved næsen af Mette Frederiksen og udenrigsminister Jeppe Kofod. Sidstnævnte er åbenbart helt blank og uvidende. Man får den tanke, at han blot sidder og spiller computerspil på sit kontor på Asiatisk Plads.

FAKTUM ER, at oplysninger, som Forsvarets Efterretningstjeneste har videregivet til fire ministerier, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Statsministeriet, ikke er kommet videre til Folketinget.

KONKRET ER der tale om, at efterretningstjenesten i september 2020 orienterede de fire ministerier om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

DESUDEN HAR Ekstra Bladet afsløret, at ministerierne ligeledes modtog efterretninger, som indikerer, at flere danske børn falder inden for den gruppe af børn, som Islamisk Stat planlægger at smugle ud og gøre til fremtidens terrorister.

SENEST ER det blevet afsløret, at ministerierne blev orienteret om, at Islamisk Stat har oprettet en børneafdeling i det afsnit i al-Hol-lejren, hvor flere danske børn opholder sig. Samlet set tegner oplysningerne et uhyggeligt billede af, at danske børn er i fare for at blive radikaliseret i de syriske fangelejre.

JEPPE KOFOD burde være fjernet for længst, men af uransagelige årsager holder Mette Frederiksen hånden over ham. Dermed gør hun sig selv til sagens omdrejningspunkt, og med alle sine halve historier og bortforklaringer fremstår hun mere og mere utroværdig.

DE DANSKE børn og deres mødre skal hjem til Danmark. Der er ingen vej udenom. Mødrene skal efterforskes og dømmes, hvis der er grundlag for det. Børnene skal i givet fald tvangsfjernes og sikres en tryg opvækst hos nye familier.

DET HASTER, men det er ikke for sent. Belgien har taget børn hjem fra lejrene i Syrien, og eksperter har konstateret, at børnene ikke har mareridt, de har ikke flashback, og de lider ikke af traumer.

BØRNENE SKAL hjem, inden de gøres til fremtidens terrorister. Det burde ikke være svært at forstå.