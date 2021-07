Boligfuskeren

DE FÆRRESTE kender Tanja Larsson. Hun er politiker, men har kun været medlem af Folketinget siden oktober 2019.

Og så er hun Socialdemokratiets boligordfører.

MAN TROR umiddelbart, at en sådan har nøje kendskab til love og regler på boligmarkedet, men det er tilsyneladende ikke tilfældet for Tanja Larsson.

Som afsløret i Ekstra Bladet i går har hun brudt reglerne i sin andelsboligforening for at holde fast i en attraktiv københavnerlejlighed og fremlejet den, mens hun fører politik og bor i Sydsjælland.

SAGEN KORT: Tanja Larsson har en toværelses lejlighed i Skoleholdergården i Københavns Nordvest-kvarter, men den fraflyttede hun i oktober 2016, hvor hun fik folkeregisteradresse på Stevns. Dels for at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen, dels for at overtage Henrik Sass Larsens mandat efter hans farvel til politik.

PROBLEMET ER bare, at hun dermed har opereret i strid med kommunens regler om bopælspligt. Desuden forbryder hun sig til overflod mod andelsboligforeningens vedtægter, hvoraf fremgår, at man er ’forpligtet til at bruge’ sin bolig.

BESTYRELSENS tilladelse til udlejning ’gives kun, når andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed på en kortere periode på maksimalt to år.’ Og en sådan tilladelse er ikke givet.

SAGEN ER ALVORLIG for Tanja Larssons politiske karriere, når man tager i betragtning, at tusindvis af københavnere står i kø for at finde en bolig, der er til at betale. Alene i Skoleholdergården er der over 700 på venteliste.

DEN SOCIALDEMOKRATISKE boligordfører nægter selvfølgelig at stille op og svare på spørgsmål fra journalister, men har helt efter sædvanen i det store regeringsparti overladt det til pressetjenesten at formidle kommentarer. Heraf fremgår, at hun beklager sagen og hurtigst muligt vil bringe orden i tingene.

VI TILLADER OS at tvivle på, at hun ville have handlet, hvis ikke Ekstra Bladet havde bragt hendes boligfusk frem i lyset.

I denne coronatid er specielt socialdemokratiske politikere åh så moralske og forsømmer ikke nogen lejlighed til at præke samfundssind og fællesskab.

TANJA LARSSON bør nok holde lav profil et godt stykke tid og håbe på, at det varer længe, inden Mette Frederiksen udskriver valg.