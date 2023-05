Bom-smart Frederiksen

EU’s asylsystem er kollapset. Det var et spørgsmål om tid.

I denne måned opgav de danske myndigheder at sende flygtninge og migranter tilbage til Italien, fordi asylsystemet i Støvlelandet reelt er brudt sammen. Vi sender i øvrigt heller ikke flygtninge retur til Polen, Belgien, Ungarn og Grækenland længere. Dermed ligger EU’s såkaldte Dublin-system i ruiner.

EU’s logik om åbne indre grænser fungerer kun, hvis man kan beskytte de ydre. Det kan EU ikke. EU kan heller ikke lave et system, hvor de mange migranter bliver registreret og fordelt mellem landene. Intet virker.

Dette kollaps sker, samtidig med at EU muligvis står på tærsklen til en ny migrationskrise. Sidste år registrerede Frontex 330.000 irregulære grænsekrydsninger til EU. Det er det højeste niveau siden flygtningekrisen i 2015, hvor migranterne spadserede på Europas motorveje.

Også i de første måneder 2023 er der kommet flere mennesker til EU fra primært Afghanistan, Syrien og Tunesien. De kommer især til Italien, hvor stigningen er på hele 293 procent i årets første fire måneder. På de sydlige øer Lampedusa og Sicilien er lejrene så overfyldte, at den italienske regering har erklæret seks måneders nødretstilstand for at kunne håndtere flygtningestrømmen.

Desværre ved vi, at for mange migranter fra ikkevestlige lande på for kort tid har negative konsekvenser for sammenhængskraften i de europæiske lande. Kast blot et blik på Sverige.

Da EU helt åbenlyst ikke kan løse problemet, må vi indstille os på at gøre det selv. Derfor er det fornuftigt, at statsminister Frederiksen fortsætter med at have sænkede grænsebomme ved den dansk-tyske grænse.