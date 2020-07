Bombe under Arne

REGERINGENS helt store flagskib – retten til at gå tidligere på pension for de nedslidte – tog vand ind i går. Nærmest op til rælingen.

DE NEDSLIDTE får nemlig for hovedpartens vedkommende slet ikke adgang til den tidlige værdige folkepension, der er så højt besunget i formuleringen om ’Arnes tur’. De har nemlig ikke været i arbejde i de 40 år, som menes at blive hovedkriteriet for at trække sig tidligere tilbage. Det er andet end hårdt arbejde, fysisk eller psykisk, der har slidt dem ned.

DET FREMGÅR af en undersøgelse fra den uvildige tænketank Kraka gennemgået af Berlingske i går.

SAGEN er, at det åbenbart ofte er mennesker, der netop ikke har arbejdet konstant, som har det dårligst. Det peger Kraka i hvert fald på. Så hvis regeringen gerne vil hjælpe disse mennesker, er vi tilbage ved idéen om at give tidlig pension på baggrund af sundhedsfaglige oplysninger. Hvad regeringen jo netop er lodret imod.

TIDLIG TILBAGETRÆKNING skal være en ret – ikke noget, man skal stå med hatten i hånden og et bundt lægeattester for at opnå. Men kravet forventes altså at blive, at man har arbejdet i 40 år. Barsel og deltidsarbejde tæller dog også.

BESKÆFTIGELSESMINISTEREN tror bare ikke på Krakas ’bombe’, fordi den bl.a. bygger på, hvor få af seniorerne der rent faktisk går til lægen på grund af smerter og psykisk slid. Han har groft sagt en formening om, at rigtige mænd ude på arbejdspladserne ikke går til læge, selvom de er slidt op. Peter Hummelgaard har som bekendt sat hele sin prestige ind på pensionen og skrev hånligt følgende på Twitter:

’AT DER sidder et par akademikere på Kraka og har sjusset sig frem til, at når ufaglærte og faglærte går mindre til læge, så må det skyldes, at de ikke slides ned, hamrer ingenting ned,’ kritiserede han. Tværtimod bekræftede det kun ministeren i, hvor langt væk akademikerne er fra lønmodtagernes arbejdsliv. Men så nemt affærdiger han nok ikke tallene, når aftalen for alvor skal forhandles hjem. Engang ...

ARNES TUR er i alle tilfælde blevet verdens længste tilløb til at opfylde et klokkeklart valgløfte. I mellemtiden hører vi ikke så meget om, hvordan det går med den ordning, Løkke-regeringen gennemførte, og som kører nu. Man får en mistanke om, at det er, fordi den fungerer? Allerede da man boostede dens forgænger, mangedobledes antallet af nedslidte, der fik seniorpension.

MED den nye seniorpension, Løkke-regeringen gennemførte med de radikale og DF, og som har virket siden 1. januar i år, får de nedslidte godt 18.000 kr., hvis de kun kan klare 15 timers arbejde om ugen. De skal heller ikke tilbydes andre job, hvis de vitterligt er slidte. Men det er altså en lægelig vurdering.

MED ’Arnes’ tidlige folkepension vil de nedslidte slippe for at få lægens ord for deres dårlige helbred, men til gengæld kun få ca. 6300 kr. om måneden. Og så skal de også have arbejdet i 40 år ...