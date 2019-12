Bonus-vanvid

NÅR TRINE BRAMSEN for alvor tager fat på oprydningen i Forsvarsministeriet og dets styrelser efter alle svindelsagerne, bør hun samtidigt sørge for at få skrottet de uanstændige økonomiske goder, der klæber sig til cheflønningerne.

MAN MÅ TAGE sig til hovedet, når det viser sig, at de to nu fritstillede direktører i ministeriet gennem flere år har fået udbetalt kæmpe-bonusser oven i deres løn på den rigtige side af millionen.

BONUS-ORDNINGEN blev indført for at fremme gode præstationer, men da pengene er blevet udbetalt så automatisk, at selv den mest uduelige chef kan få del i dem, er det svært at se berettigelsen.

PÅ TRODS AF TALRIGE advarsler gennem årene om svindel i hans departement har ikke mindst direktøren for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Hans Jørgen Høyer, der altså nu er fritstillet, nydt godt af ordningen.

HAN HAR FÅET udbetalt bonus for både 2016 og 2017 på mellem 70.000 og 110.000 kr. Det toppede i år i følge B.T. med 140.000 kr., der er optjent i 2018. Altså i en periode, hvor alt sejlede på flere af styrelsens kontorer.

Og ikke nok med det. Høyers kontrakt udløb tidligere på året, hvorfor han kunne indkassere et såkaldt fratrædelsesbeløb på 696.277 kr. Selv om han slet ikke fratrådte, men fortsatte i jobbet!

BONUS-SYSTEMET er en parodi, og det bliver nærmest tragikomisk, når man læser i Jyllands-Posten, at Trine Bramsen nu må tigge og bede nogle af sine øverste embedsmænd om frivilligt at opgive de bonusser for 2019, som allerede er tildelt dem, men som endnu ikke er udbetalt.

PRÆSENTATIONSLØNNEN er ikke bare et problem for Trine Bramsen, men gennemsyrer hele den offentlige sektor. Selv de chefer i Socialstyrelsen, der var ansvarlig for Britta Nielsens kontor, har fået økonomiske skulderklap.

DERFOR MÅ DER sættes fokus på chef-lønningerne overalt i det offentlige for at komme bonus-vanviddet til livs. Det kræver formentlig forhandlinger om nye overenskomster, men her må ikke gives køb.

Det er nok klogt at skele til den private sektor, hvor slendrian eller det, der er værre, som regel udløser en fyreseddel eller bortvisning i stedet for lønforhøjelse.