Boris Bluffmager ydmyget

DEN BRITISKE PREMIERMINISTER, Boris Johnson, har tilsyneladende tabt alt på få dage. Han har tabt muligheden for et hårdt brexit. Han har tabt muligheden for et nyvalg. Dertil er hans nederlag i eget parti historisk.

Storbritanniens politiske leder end ikke i stand til at styre sine egne tropper.

BORIS JOHNSONS TRUEDE med et hårdt brexit. Formentlig for at bluffe EU til at give ham en bedre aftale, end hans forgænger Theresa May opnåede og led nederlag med. Og for at tryne sin modstand. Dette er nu en fuldtonet fiasko.

Sent onsdag aften vedtog Underhuset et forslag, der forhindrer et hårdt brexit. Kan Johnson ikke levere en aftale med Bruxelles inden skæringsdatoen for briternes farvel til EU 31. oktober, kræver parlamentet brexit udsat – nok en gang – til 31. januar 2020.

’STORBRITANNIENS VÆRSTE PREMIERMINISTER’, kunne man læse på forsiden af avisen Daily Mirror torsdag. Her meddelte Boris Johnsons bror Jo Johnson tillige, at han trækker sig som videnskabsminister i storebrors regering. Årsag? Splittelse mellem ’loyalitet for familien og landets interesser’.

Lillebror sætter tydeligvis landets interesser over storebrors og følger frivilligt de 21 konservative, storebror har suspenderet fra sit parti for at byde ham imod.

DERMED ER BORIS Johnson tilbage, hvor Theresa May grådkvalt måtte give op: Opnå en aftale med EU, som kan godkendes hjemme i parlamentet. Et parlament, Johnson i øvrigt senest med dronningens godkendelse har fået suspenderet fra på mandag i et – nu – forgæves forsøg på at stække parlamentsmedlemmer, der vil stoppe eller udskyde brexit.

Der er tale om en opvisning i det britiske demokratis utilstrækkelighed, må man sige. En premierminister, vælgerne ikke har bedt om, får af en monark, ingen har stemt på, lov til at tilsidesætte landets folkestyre med henvisning til, at EU er blevet et problem for det britiske demokrati. Læs endelig sætningen igen.

I EU MÅ MAN have det med briterne som med den gale, sorte ridder i ’Monty Python og de skøre riddere’. Nede på jorden står en balstyrisk råbende torso med afhuggede arme og ben, der hævder, stadig at være i stand til at bide fra sig.

Et nådesløst billede, al den stund at den britiske premierminister, Boris Johnson, på blot to dage lige har fået trukket tænderne ud af sine egne. Vi taler total ydmygelse. Af Storbritannien, premierministeren og briterne som sådan, der har stemt for at forlade EU. Vi taler selvskade.