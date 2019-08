Boris' kup

DE FLESTE danskere følger nøje med i, hvad der sker politisk i Storbritannien i disse måneder.

For udfaldet af brexit-balladen kan i allerhøjeste grad også komme til at berøre vores hverdag.

Det kan koste Danmark milliarder og medføre flere tusind tabte arbejdspladser.

MANGE FNYSER med god grund af forargelse over gadedrengen Boris Johnsons seneste manøvre: At suspendere parlamentet i mindst en måned for at sikre, at han får sit land ud af EU 31. oktober – om nødvendigt uden nogen form for aftale.

Selv om det er lovligt, har den nye premierminister begået en svinestreg, der reelt sætter demokratiet ud af funktion. Selv Trump er imponeret.

SELVFØLGELIG bedyrer Boris, at han kun handler til landets eget bedste, og at han har brug for tid til at stable et nyt regeringsprogram på benene.

Det er ikke tilsigtet, forsikrer han, at suspenderingen samtidig betyder, at parlamentet nu kun har to-tre uger til enten at vælte ham eller forsøge at konstruere en lov, der forhindrer ’no deal’. Og det er næsten en umulighed på så kort tid.

UDEN AT SÆTTE DET på spidsen vil vi påstå, at Boris Johnson har begået et kup mod parla-mentet. Og det er muliggjort af, at Storbritannien aldrig har haft en forfatning, men udelukkende regeres efter traditioner og præcedens.

Det er i høj grad forståeligt, at den britiske parti-neutrale parlamentsformand (speaker), John Bercow, er stiktosset.

Med tordenrøst kalder han suspenderingen af parlamentet for ’en forbrydelse mod den demokratiske proces og de rettigheder, som parlamentarikerne har som folkets repræsentanter’.

TÆNK, HVIS NOGET tilsvarende skete i Danmark! Nej, det er heldigvis utænkeligt.

Boris Johnson er kun kommet til magten som følge af en intern afstemning blandt de 160.000 konservative medlemmer. Befolkningen er ikke blevet spurgt.

HVORDAN Storbritannien kommer ud af den dybe, nationale krise, som Brexit har skabt efter tre års udmattende slagsmål, vil de færreste give et bud på. Det kunne være fristende at læne sig tilbage med en konstatering af, at briterne ligger, som de har redt.

MEN ALT FOR STORE ting er på spil til, at Danmark blot passivt kan se til fra sidelinjen.

Om nødvendigt må vi presse EU-toppen til endnu en gang at udskyde datoen for skilsmissen. Også selv om Boris fortsætter med at provokere alt og alle.