Bort, sykofanter!

'Mette Gjerskov er gået bort. Det har jeg i dag modtaget besked om med stor sorg. Jeg vil savne hende. Hendes store hjerte. Hendes høje latter og dybe stemme.'

Knap var nyheden om den 56-årige socialdemokratiske politikers alt for tidlige bortgang sivet, før statsministeren ærede hende i en rørstrømsk tribut og taksigelse på Facebook.

En længere række af Mettes socialdemokratiske spytslikkere stemte i og applauderede Gjerskov. Det er både normalt og helt legitimt. Når det alligevel gav mig akut kvalme, skyldes det den himmelvide forskel på deres lovprisninger af Gjerskov i døden og den usle behandling, de gav hende, mens hun var i live.

Men lad mig begynde et andet sted. I en lade i Gundsømagle Sogn står en rygekabine til en værdi af 34.744 kroner og samler støv. Denne anordning truede en overgang med at gøre Mette Gjerskov landskendt, da hun som nyudnævnt fødevareminister insisterede på at pulse løs i ministeriet og fik skatteyderne til at bekoste aggregatet. Efter stor palaver måtte hun selv til lommerne.

Da hun senere faldt i unåde og blev skiftet ud som minister, slæbte hun rygekabinen med hjem til fødeegnen. Fra de meniges rækker i Folketinget vedblev Gjerskov uophørligt at sige sin mening. Og den var ofte langt mere venstredrejet end partiets nye, højredrejende formand, Mette Frederiksen. Derfor var Gjerskov en evig paria i partitoppens øjne. Gang på gang var hun imod udlændingestramningerne. Blandt Frederiksens eftersnakkere gik der nærmest sport i at bagtale og nedgøre Gjerskov.

Jeg har selv lagt ører til en hel del desavouering fra hofsnogene af den bramfri dame. Men Gjerskov stak aldrig op for topstyret bollemælk. Da hun tillod sig at sige nej tak til burkaforbuddet, blev et kup mod hende planlagt. Mens Mette Gjerskov var til FN’s generalforsamling i New York, fik hun pludselig en modkandidat i sin egen kreds, hvor hun ellers havde været vellidt og et sikkert kort i årevis. En apparatjik fra København blev stillet op mod hende. Gjerskov hastede hjem og fik afværget kuppet, men truslen var ikke til at tage fejl af. Derfor er de selvsamme fedteprinsers pludselige hyldest kvalmende.

Med Mette Gjerskovs bortgang har Socialdemokratiet ikke blot mistet en vigtig, dyb stemme, men også noget nær den sidste ægte, interne politiske modstand mod Mette Frederiksen. Modstand er vigtigt i demokratiske partier, tvetungede parasitter er selvsagt undergravende.

I det gamle Grækenland havde man et ord for den slags stikkere og sladrehanke – en sykofant.

Den store danske digter og kritiker Tom Kristensen tydeliggjorde sit ubehag ved fænomenet i sin debutdigtsamling 'Fribytterdrømme' fra 1920. Ord, der er gældende.

”Bort, sykofanter! Og bort, parasitter!”