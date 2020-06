Bossen for Rossen

Et opsigtsvækkende interview kunne læses på ekstrabladet.dk i tirsdags.

Ekstra Bladet havde opstøvet topfiguren for Danfoss, Jørgen Mads Clausen, på Christiansborg. Reporter Jonas Sahl ville høre, hvorfor ’Danbossen’ og hans firma har ansat Martin Rossen, Mette Frederiksens personlige rådgiver.

– Kommer han til at bedrive lobbyvirksomhed for broen over det sydlige Lillebælt?

– Det skal jeg ikke kunne sige, men det gør han måske nok, svarede Jørgen Mads Clausen.

Vi sætter pris på det ærlige svar. Jørgen Mads Clausen har i mange år ønsket en bro fra Als i det sønderjyske, hvor Danfoss ligger, til Fyn. Og dermed motorvej resten af turen til hovedstaden.

I øjeblikket går der altså en mand rundt i Danmarks statsministerium – en rådgiver for og nær ven af landets statsminister – på trods af han allerede er blevet ansat til få en – noget nær privat – bro for et familiejet industridynasti op at stå.

For det første burde Martin Rossen have forladt Statsministeriet i det sekund, han sagde op. Hans nye arbejdsgiver har store interesser i både klimalov, erhvervspolitik samt – som det fremgår – trafikpolitik. Man kan ikke have en af landets mest magtfulde personer gående rundt i Statsministeriet, når der er tvivl om, hvem han arbejder for.

For det andet har Ekstra Bladet med et simpelt interview blotlagt, hvordan magt ofte udøves i et land, hvor offentlighedsloven hindrer, at magtens korridorer er fuldt oplyste.

Martin Rossen er ikke den første eks-topspindoktor, der er købt og betalt for at få en ’Danfoss-bro’ op at stå. Anders Fogh Rasmussens tidligere rådgiver Michael Kristiansen har tætte forbindelser til termostat-dynastiet og sidder i en organisation, der arbejder for AlsFynBroen.

Martin Rossen og Michael Kristiansen er dertil venner. Og det ville komme bag på os, om ikke Michael Kristiansen har en aktie i – sammen med en ordentlig røvfuld penge – at Rossen pludselig og til alle overraskelse er gået fra at være Danmarks angiveligt mest magtfulde mand til at skifte Statsministeriet ud med en virksomhed i på Als.

For det tredje forstår vi, at Socialdemokratiet nu er begyndt at synes, at en bro fra Als til Fyn er en god idé.

Endelig kender vi Martin Rossens egen forklaring på det hele. Han er opvokset på Als og siger: ’Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse.’

Hvor smukt. Det er lige før, vi her på avisen er kede af sådan at komme og flå glansbilledet itu, idet drømmen ser ud til at være Jørgen Mads Clausens.