Boykot OL i Kina

Hvornår beder regeringen Danmarks Idrætsforbund, DIF, og de danske olympiske atleter om at blive væk fra vinter-OL i Kina, som begynder om ti måneder? Spørgsmålet er relevant, fordi EU i marts omsider indførte en række sanktioner over for det kinesiske regime, som er i færd med at udføre et folkedrab på det muslimske mindretal, uighurerne.

Man kan også spørge, hvorfor DIF, idrætten og Den Internationale Olympiske Komité, IOC, ikke selv træffer beslutningen om at droppe vinterlegene, som afvikles i og omkring Beijing? Svaret er, at det gør idrætten bare ikke. I stedet gemmer sportens ledere sig bag politikerne. Og så længe regering og folketing ikke siger boykot Kina, så forholder DIF sig passivt.

Men det er ikke sådan, at idrættens ledere ikke er gjort opmærksomme på, hvad der foregår i Kina. Koncentrationslejre, tvangssterilisation, hjernevask og tortur. Sådan er den barske virkelighed i Xinjiang-provinsen for op mod to millioner uighurer.

Afsløringerne, som vækker dystre minder fra Nazi-Tyskland, fik tidligere 160 menneskerettighedsorganisationer fra hele verden til at rette en appel til IOC: ’Fjern vinter-OL i 2022 fra Beijing, og flyt det væk fra Kina.’

I brevet, som var adresseret til IOC’s præsident, Thomas Bach, står der, at den kinesiske regerings overgreb i Xinjiang, Tibet, Hongkong og indre Mongoliet viser, at landet er uværdigt til at være vært for vinterlegene.

Mere præcist kan det ikke siges. Men den slags snak bider ikke på Thomas Bach og hans hjord i Den Olympiske Komité, som også tæller kronprins Frederik og Poul-Erik Høyer. Det er en flok i moralsk forfald.

Thomas Bach har forsvaret beslutningen om at placere vinter-OL i Kina med, at IOC er neutral, når det handler om politiske affærer. Han har også fået sig selv til at sige, at tildelingen af OL ikke er ensbetydende med, at IOC deler landets syn på politik, sociale forhold og menneskerettigheder.

Idrætten vil altså ikke stå i sin egen ret. Præcis som vi også har set det med næste års VM i fodbold i slavestaten Qatar. Når politikerne ikke reagerer, gør fodboldens ledere det heller ikke. Det uanset korruption og mange tusinde døde migrantarbejdere.

Men i tilfældet Kina kan sportens ledere ikke længere sidde passive og med korslagte arme. Her har politikerne reageret. EU’s sanktioner er et stort og vigtigt skridt. Det er et signal, som idrætten er nødt til at følge op på. Et OL skal samle verdens ungdom til ædel kappestrid, men det gør man altså ikke til lyden af skrigene fra koncentrationslejrene.