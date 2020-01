Brændemærket

I MORGEN ventes rigsretssagen mod Donald Trump at begynde, og i slutningen af februar ved vi, om han som den første amerikanske præsident bliver dømt til at forlade Det Hvide Hus.

TRUMP BESKYLDES først og fremmest for at have misbrugt præsident-embedet til at fremme egne politiske interesser. Det skal ifølge anklageskriftet være sket ved at tilbageholde en amerikansk hjælpepakke på 2,7 mia. kr. til Ukraine for at få landets præsident til at efterforske en af Trumps politiske modstandere, demokraten Joe Biden.

FOR DET andet beskyldes Trump for efterfølgende at have spændt ben for efterforskningen af pressions-beskyldningerne, som blev rejst af en whistleblower i Trumps egen administration.

RIGSRETSSAGEN har været flere måneder undervejs og forgiftet det i forvejen anspændte forhold mellem republikanere og demokrater.

TRUMP HAR – selvfølgelig – heller ikke holdt sig tilbage. Han kalder sagen for ’fake news’ og ’en heksejagt’. Han har tilmed afsløret navnet på den whistleblower, der fik sagen til at rulle.

JURIDISK vurderes det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus, der har rejst rigsretssagen, at stå stærkt. I sidste uge konkluderede en uvildig kommission, at Trump begik magtmisbrug ved at tilbageholde hjælpepakken til Ukraine.

MEN DET er ikke ensbetydende med, at Trump bliver dømt. I rigsretten er det Senatets 100 medlemmer, der dømmer, og der skal to tredjedeles flertal til for at afsætte præsidenten.

DEMOKRATERNE skal bruge 20 republikanske senatorer. Det bliver ikke nemt. Den republikanske ledelse har fra dag ét modarbejdet processen og sagt, at den er ligeglad med beviser for Trumps magtmisbrug. Ledelsen er parat til at stikke fundamentale retsprincipper op, hvor solen aldrig skinner, og truer de senatorer, der måtte vise tegn på moralske anfægtelser.

SANDSYNLIGHEDEN for, at demokraterne får afsat Trump, er derfor ikke stor. Demokraterne ved, at et nederlag vil blive udnyttet maksimalt af Trump og givetvis forbedre hans chancer for genvalg.

MEN NÅR demokraterne finder det bevist, at præsidenten er en forbryder, må de nødvendigvis tage risikoen og gå efter at få ham afsat ved en rigsret.

Og som demokraternes leder, Nancy Pelosi, trøstende tilføjer: ’Donald Trump vil være brændemærket til evig tid.’