Bramfri Bramsen

Krudt og kugler fyger i øjeblikket om ørerne på forsvarsminister Trine Bramsen. Den selvbevidste socialdemokrat har sat sig så tungt på Forsvarets top, at det har skabt vrede og uro langt ned i geledderne. Og i officerernes talerør, Berlingske, som kræver hendes hoved på et fad.

Bramsen har skudt sig selv i foden ved nærmest at fratage den nye forsvarschef, Flemming Lentfer, ordet i en interviewsituation med Ritzau, hvor hun sad med som en slags anstandsdame.

Og hun har udfordret Forsvarets selvforståelse og korpsånd ved at omtale den firestjernede general som ’styrelseschef’ i stedet for den mere slagkraftige titel som forsvarschef.

Trine Bramsen blev sat ind som forsvarsminister med henblik på at rydde op efter alle de skandaler om embedsmisbrug, svindel, seksuelle overgreb, nepotisme og vennetjenester, som har præget Forsvaret de senere år.

Det har hun gjort kontant og effektivt, men ikke altid lige elegant. Den unge minister overspiller ofte sin rolle som chef – og det er synd for sagen.

Forsvaret har til alle tider betragtet sig selv som en stat i staten. Politikerne er et nødvendigt onde, en flok lallende amatører, der mest går op i at nedlægge kaserner. Oberst Hackel lever endnu.

Historisk set plejer systemet at acceptere, at forsvarschefen har lang snor. Men i 2013 satte den daværende forsvarsminister, Nick Hækkerup (S), gang i en proces, hvor forsvarschefen blev lagt ind under Forsvarsministeriets departement.

Det har fået mange militærfolk til at frygte, at den politiske ledelse får for meget magt, mens forsvarschefen decimeres til en administrativ skikkelse. Derfor klinger titlen ’styrelseschef’ ildevarslende i officersmesserne. Siden er diskussionen om forholdet mellem politikere, der styrer, og de militære, som udfører opgaverne, taget til i styrke.

Men Forsvarets top må lære, at fordi de går i uniform med stjerner på kulderen og sildesalat på brystet, har de ikke krav på større råderum eller respekt end andre chefer inden for det offentlige.

Og ministeren må lære at tøjle sig selv og indse, at ytringsfriheden også omfatter militærfolk. Hun bør ikke efterligne Mette Frederiksen og tromle tingene igennem.