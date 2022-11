BRAMSEN ER INKOMPETENT

SOCIALDEMOKRATEN Trine Bramsen er ikke dygtig nok til at være minister. Det viser sagen om den etbenede formodede sørøver – og det skal Mette Frederiksen huske, når hun skal vælge nye ministre.

SAGEN OM den etbenede starter for et års tid siden. Bramsen er forsvarsminister og sender en dansk fregat til de piratbefængte farvande ud for den vestafrikanske kyst.

En dag opdager den danske besætning en speedbåd med fuld knald på på vej mod et hollandsk skib. Ombord er ni afrikanere, våben, sprængstoffer og stiger.

Den danske kaptajn er ikke i tvivl: Det er pirater, og de skal stoppes nu.

PROBLEMET ER bare, at de ni afrikanere ikke vil stoppe. Varselsskud fra den danske kamphelikopter virker ikke. De formodede pirater vrider gashåndtaget i bund og skyder op i luften.

Annonce:

Men det er en ulige kamp. To hurtige motorbåde med danske elitetropper sættes i land fra den store fregat. De sejler hurtigt hen til den afrikanske båd og skyder den i stykker. Fire formodede pirater bliver skudt ihjel. En drukner. Fire overlever og kommer op i den danske fregat. Den ene er hårdt såret i benet og kommer på felthospitalet.

NU KOMMER problemet. Ingen ved, hvad man skal gøre med de levende pirater i Esbern Snares jern-bug. Der er ingen planer. Der er ingen udleveringsaftaler med de omkringliggende lande. Og det er selvfølgelig Trine Bramsens ansvar.

Det er absurd. Enhver kunne jo forestille sig, at det her ville kunne ske.

Situationen bliver endnu mere absurd, da de danske soldater vælger at give de tre uskadte pirater en gummibåd med påhængsmotor og pege i retning af den afrikanske kyst:

’Værsgo’ at sejle hjem, I er frie. Men lov nu lige, at I aldrig gør det igen’.

Annonce:

MEN DER ER en formodet pirat tilbage. Han er så hårdt såret i benet, at lægerne på Esbern Snare amputerer det. Det er den etbenede sørøver, som ironisk nok hedder Lucky. Han fragtes senere til Danmark, fængsles og sidder nu tiltalt i byretten i København. Den eneste grund til, at han er fængslet er, at han blev skudt i benet. Havde han overlevet skudvekslingen uden skrammer, var han blevet sat fri og placeret i gummibåden sammen med de andre overlevende.

ALT DET HER burde ikke være kommet som en overraskelse for Trine Bramsen. Hun burde have forudset, at man kunne komme til at fange pirater, når man jagtede dem. Og hun var advaret.

Inden Esbern Snare kom til Afrika, var flere medier og eksperter opmærksomme på, at der manglede en plan. Det afslører et tv-interview fra tiden inden Esbern Snares afrejse mod Afrika. Bramsen står foran en hvid dør, da en DR-journalist vifter en mikrofon om næsen på hende:

’Hvad gør de, hvis de fanger nogle pirater?’

Bramsen svarer: ’Formålet er ikke at jage pirater. Formålet er ikke at fange pirater. Formålet er at sikre, at vi har skibe, der kan passere, uden pirater går ombord.’

DR-journalisten spørger igen: ’Uden en udleveringsaftale er vi nødt til at slippe dem fri, ikke?’

’Formålet med at være til stede er ikke at fange pirater,’ svarer Bramsen.

Annonce:

DET ER pinligt, at Bramsen taler udenom. Som minimum bør danske vælgere forvente, at hun siger sandheden: At der ingen plan var.

Hvordan kan Mette Frederiksen acceptere sådanne papegøjesvar? Hvordan kan hun acceptere en minister, som ikke tænker sig om?