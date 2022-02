Bramsen ved bedst

SOCIALDEMOKRATIET VIL indføre mindst 40 procent kvinder i bestyrelserne for de største virksomheder og institutioner. Det kundgør ligestillingsminister Trine Bramsen i Jyllands-Posten.

SOCIALDEMOKRATER VED, hvad der er bedst for landets virksomheder. Det ved virksomhederne ikke selv, må man antage. Og vi har jo alle set, hvor ypperlig kvindelig ledelse kan være, da Trine Bramsen dirigerede Forsvaret.

ELLER ER dette sidste bare for tarvelig en ironi?

DET ER det vel ikke, hvis man skal fremhæve, hvad der er galt med det socialdemokratiske forslag – som i øvrigt er et EU-initiativ, som Socialdemokratiet før har kæmpet imod, men nu går ind for. Der er det galt, at hverken talent, evne, interesse eller kvalifikationer er kønsbestemte.

DERFOR ER det begavet at blande sig uden om kønsfordelingen i diverse virksomheders bestyrelser. Sandsynligheden for, at disse ved det bedre, end Trine Bramsen gør, er temmelig stor.

OG FLERE kvinder på topposter i det danske samfund kommer i øvrigt af sig selv. Piger får bedre karakterer end drenge. Kvinder er i overtal på de højere uddannelser. Kvinder er i det hele taget på vej frem mange steder.

SÅ NÅR ligestillingsminister Bramsen synes, at stigningen fra 20 procent kvinder i 2017 til 26 procent i 2021 er ’for langsomt’, udtrykker hun et slet skjult ønske fra Socialdemokratiet om at tage æren for en idé, som partiet ellers har bekæmpet i EU ti år.

MEN SKAL vi gætte på, at det er noget med at vinde de unge samt storbyvælgerne tilbage? Ligesom med statsministerens pludselige kovending i sidste uge fra primært rød til primært grøn?

OFFENTLIGE INSTITUTIONER og virksomheder med mere end 50 ansatte skal nu ’opstille måltal for kønssammensætningen i ledelser og bestyrelser’, synes regeringen tillige.

DET ER vist heldigt, at den socialdemokratiske regering har under 50 ansatte. Af 20 ministre er seks kvinder. De sidste to nye ministre er i øvrigt begge mænd, Jesper Petersen som uddannelses- og forskningsminister og Jeppe Bruus som skatteminister.

VI SER med andre ord igen en regering, der flotter sig med holdning mere end med handling.