Venstre holder landsmøde i weekenden. ’Gab’, aner jeg læseren sige. Hvilket nok glæder Venstre. Her trænger man til en kedelig omgang. Ikke mindst efter et par år med prominent partiflugt:

Inger Støjberg, Kristian Jensen, Tommy Ahlers, Britt Bager med flere.

Ikke siden Jakob Ellemanns fader, Uffe, stod som nyvalgt formand i 1987, har en venstreformand i så svækket tilstand stået foran sit parti, som Ellemann junior gør nu. Og handlede det blot om Venstre, kunne vi alle trække på skuldrene. Men reelt taler vi om det borgerlige Danmarks – og dermed en politisk oppositions – livsduelighed. Danmark er – uagtet, om man er socialdemokrat eller borgerlig – sundest og bedst, når nationen har en kvalificeret opposition.

Det er ikke bare Venstre og dets formand, men blå blok, der sidder i et politisk kviksand. Og af frygt for at synke dybere ned, vil man på Venstres landsmøde ikke opleve større armbevægelser.

Det er muligt, at visse meningsmålinger viser, at partiet får færre stemmer end de konservative. Men det i øjeblikket sært sammenflikkede Konservative Folkeparti og Søren Pape ligner heller ikke en samlende størrelse. Det er uomgængeligt Ellemann, der skal samle de borgerlige.

I weekenden vil han sikkert arbejde videre med sine ’ti principper’ for dette samarbejde. Principperne forekommer dog så marinerede i den brede enighed, der præger dansk politik, at man spørger sig selv, om ikke også den socialdemokratiske regering i virkeligheden er med på dem?

Men bliver Venstre ikke bare nødt til at finde en anden formand, hører jeg flere spørge.

Som før fremhævet på denne plads, er det rette svar herpå endnu mere degraderende for Ellemann end noget andet. Venstre har brug for sin nuværende formand – særligt i endnu et valgnederlags stund.

Partiet kan derpå klistre nedturen på ryggen af Jakob Ellemann-Jensen, vinke farvel til ham og sige højt, at der gik nederlaget sin vej, og nu går Venstre mod nye tider.

Derfor må Venstres landsmøde gerne være begivenhedsløst. Bedst for partiet lige nu er, at man klapper høfligt ad forudsigeligheder fra talerstolen, formanden og hinanden i håbet om, at bunden er nået.

Hele Venstres matrikel er så at sige knastør. Og en udskammet forhenværende partiformand, der har forladt Venstres hus, bivuakerer endda nede i baghaven, hvor han er i færd med at bygge et bål.

Det er ikke lige nu, Venstre skal gnistre.