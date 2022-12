Briternes store fiasko

BREXIT ER en fiasko. Briterne har erkendt det. En meningsmåling fra Yougov viser, at ikke engang en tredjedel af briterne i dag synes, at udmeldelsen af EU har været en rigtig beslutning. Over halvdelen mener derimod, at beslutningen har været forkert.

Efter mere end ti års inkompetent politisk styre og en overmodig løsrivelse fra det europæiske fællesskab har lasten i skibet Britannia forskubbet sig og sendt nationen ud af kurs.

STOLTHED OG nationalfølelse er forvandlet til skuffelse og nederlagsstemning. Alt og alle i Storbritannien betaler i disse år prisen for fejltagelsen ved at vende ryggen til deres vigtigste samhandelspartner. Boris Johnson måtte i 2022 efter tre vanvittige og ydmygende år som premierminister gå planken ud. I et monstrøst nederlag. Såvel personligt som for det konservative parti.

JOHNSON TOG hverken sit politiske affald, skammen eller problemerne oven på brexit med sig ud af embedsboligen i Downing Street 10.

Eller for den sags skyld ud af det regerende konservative parti.

Og den politiske impotens og magtesløshed ekkoer nu i den menige brites tomme følelse af at have ladet sig forlede af Johnson og UKIP-nationalisten Nigel Farage med flere.

OMKRING HVER femte brexittilhænger fortryder i dag sit kryds ved afstemningen. Tænketanken Center for European Reform anslår, ifølge Politiken, at brexit op til andet kvartal 2022 har reduceret det britiske bnp med 5,5 procent. Det har sænket investeringerne i landet med 11 procent og varehandlen med 7 procent. Og oveni er briterne dertil som alle andre naturligvis ramt den buldrende inflation.

STORBRITANNIEN og dets regerende konservative parti er i en symbiotisk opløsning.

Og selv når oppositionen fra Labour med stor sandsynlighed overtager, fortsætter forfaldsfortællingen. Labour er skrækslagen, når det gælder brexit. En slagmark, hvor partiet i sin tid tabte en massiv mængde vælgere.

I EU kan vi glæde os over, at det kaos, det selvovervurderende Storbritannien har kastet det gamle imperium ud i, flere steder i resten af Unionen har sat en skræk i livet på EU-skeptikere og -modstandere. Målinger har vist, at danskerne betragter briternes brexittilstand og søger mod EU.

DANMARK OG det resterende EU var heller aldrig ude i et opgør med Storbritannien. Det har været omvendt. Fra afstemningen i 2016 og frem til i dag. Og nu hvor de modfaldne briter ser resultatet, står de i et endnu mere tragisk opgør:

Storbritannien er nu ude i det store opgør med sig selv.