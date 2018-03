ENDER DET med en storkonflikt, vil den sandsynligvis først være en realitet i begyndelsen af maj

– når forligsmanden har udtømt alle muligheder.

Så der er rigelig med tid til at fremmane rædsels-scenarier i rå mængder.

MAN SER for sig, hvordan lille Danmark forvandles til et veritabelt parallelsamfund: De små vil gå for lud og koldt vand.

Skolebørnene glemmer at regne, læse og stave. Gymnasieelever ses hængende på gadehjørnerne og motionere fuck-fingeren.

Horder af operationsklare patienter humper rundt i gaderne med dropstativer.

De gamle ligger hjælpeløse og tørster i deres beskidte senge.

Hjemløse barrikaderer togstationer og indretter dem som herberg. Digt selv videre.

REALITETERNE er følgende:

Efter de strandede forhandlinger har fagforbundene helt efter bogen varslet strejke. 75.000 er udtaget til at nedlægge arbejdet.

De offentlige arbejdsgivere – altså kommunerne, regionerne og staten – har også helt efter bogen varslet lockout.

MEN HER er tale om andre talstørrelser. Nemlig ca. 440.000. Alene staten vil hjemsende 121.000 ud af 130.000 mulige ansatte. Et ifølge eksperter historisk højt tal, som kun kan tolkes som en uhørt voldsom optrapning af konflikten.

MAGTDEMONSTRATIONEN afslører, at den ansvarlige, disruptionsminister Sophie Løhde (V), er blevet inspireret af Blå Bjarne – ham Corydon, der forklædt som socialdemokratisk finansminister pryglede lærerne ved de forrige forhandlinger.

SOPHIE LØHDES hæmningsløse bulder og brag rejser spørgsmålet, om den berømte danske model fortsat kan bruges inden for det offentlige.

MODSAT private arbejdsgivere tjener de offentlige arbejdsgivere milliarder på en konflikt. Lige så vigtigt: Regeringen kan som central operatør i lovgivnings-apparatet spekulere i et lovindgreb, der ensidigt presses ned over de ansatte.

DET ER er umuligt at sige, om det ender med storkonflikt. Men kommer det så vidt, vil den næppe vare særlig længe. Et indgreb, der ophøjer regeringens forhandlingsoplæg til lov, vil utvivlsomt blive musklet igennem Folketinget meget hurtigt.

DET VIL koste regeringens troværdighed. På den anden side kan regeringen ikke miste noget, den aldrig har haft.