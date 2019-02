Bullshit-bingo

Disruptionrådet bliver ikke nedlagt. Det fortsætter, har Lars Løkke Rasmussen netop meddelt.

Ikke mange laver bølgen i den anledning. Bortset fra rådet selv, måske. Nåh ja, og så i Venstres medieforkontor på Berlingske, hvor analytikeren Thomas Larsen med vanlig flid løber rundt med kosten og fejer, hvor end statsministeren går.

’De færreste ved det – men Løkke skabte en lille genistreg’, som det hedder i Larsens analyse af Disruptionrådet. Hvilket er en analyse, han står ret alene med.

De færreste ved derimod, hvad Disruptionrådet er. Eller hvad det laver. Eneste viden blandt almindelige borgere er nok, at skuespiller Hella Joof blev medlem og udtalte, at vi danskere burde gøre ligesom indianerne og brænde alt ned til grunden hvert syvende år – hvilket ingen indianere ganske vist nogensinde har gjort. Men det er noget med, at fremtiden vil udvikle sig i afbrydelser. Pludselig kommer der robotter og tager vores arbejde og vores cykler og vores liv. Og hvad gør vi så?

Ja, statsminister Lars Løkke Rasmussen har gjort det, man gør i Danmark, når man ikke har svar på noget og måske heller ikke er helt afklaret omkring, hvad spørgsmålet er: Oprettet et råd.

Disruptionrådet er så kommet med '15 sigtelinjer for fremtidens Danmark'.

Eksempelvis: 'Danmark skal være blandt de mest velstående lande i OECD'. Eller Danmark skal have 'lige muligheder for alle', 'forskning i verdensklasse', 'konkurrencedygtige virksomheder' og 'flest muligt i arbejde'.

Således 'har Løkke banet vej for vigtige analyser af, hvordan vi bedst ruster os til den fjerde industrielle revolution', som det hævdes i Thomas Larsens fidele analyse.

Vi andre ser straks, at man i rådet har forsøgt at ophøje det banale og indlysende til noget særligt. Hvorefter statsministeren så åbenbart har besluttet, at det skal vi have mere af. Eller som en af Løkkes håndgangne mænd, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, konkluderer i Børsen: 'Vi har brug for rådet, så vi kan holde fast i kursen og gøre danskerne klar til fremtidens job. Det arbejde må ikke stoppe'.

Hvortil man vel må bemærke, at skal Løkke og Lund Poulsen bruge et råd til at fortælle dem, at Danmark skal være velstående, vil det i fremtiden nok være allerbedst, hvis andre overtog deres job.

Men Disruptionrådet fortsætter 'det vigtige arbejde'. I fremtiden skal det dog kun mødes en gang om året. Hvilket er det nærmeste, vi kommer en nedlæggelse af dette råd i sniksnakkens 1. klasses-lounge, hvor man bliver betalt for at spille bullshit-bingo og kloge sig på det, vi andre ved i forvejen.