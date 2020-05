Der er palaver på de sociale medier om et jobopslag fra Skatteforvaltningen. Opslaget tyder på, at forvalterne uafvendeligt har tabt hornbrillerne i bureaukratiets bullshit-suppe.

Stillingerne – der er tale om hele to stk. – lyder i overskrift som følger:

’Agile coaches til agil transformation i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Er du Release Train Engineer, Agil Coach eller erfaren scrum master, og vil du bidrage til at løfte den agile modenhed, fremme agile metoder, praktikker og mindset i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen?’

Retskafne folk vil udtrykke en skepsis. Med hensyn til om ’Forenklingsstyrelsen’ lever op til sit formål her. Ikke desto mindre er en bunke folk dukket op på de sociale medier for at hævde, at der er tale om nødvendigt fagsprog.

Fagsprog eller ej – det er stadig bullshit. Med engelske lån forsøger man at forlene arbejdet med en uigennemsigtig væsentlighed. Og det skal åbenbart ydermere tjene til at skærme forvalterne fra kritik. Fagfolk forlanger, forstår jeg, at man lærer fag-swahili, før man kan komme med kritik.

Nu er jeg ved at få lavet nyt tag på mit hus. Tagmanden bruger også fagsprog. Men han undskylder sit fagsprog, når jeg undrer mig. På en simpel måde forklarer han derpå, hvad det var, han sagde.

Jeg betaler både tagmanden og de såkaldte ’Agile Coaches’ henne i Skat. Jeg må derfor spørge, om sidstnævnte – eller de omtalte ’scrum masters’ – magter at gøre det samme som min tagmand? Kan de forklare, hvad de mener og foretager sig, så jeg forstår og anerkender nødvendigheden? Eller er vi ude i en klassiker i den offentlige forvaltning? At de faktisk ikke er der for min skyld, men for deres egen?

Det var ellers det fede ved corona. Det var, at de kolde hænder blev sendt i sommerhus og i mange tilfælde uden for indflydelse. Til eksempelvis lægers og sygeplejerskers store fryd. Disse har berettet, hvordan de som sundhedsvæsnets varme hænder på ingen tid fik hele intensivafdelinger op at stå. Og hvordan de uden Djøf-laget var i stand til at effektivisere hospitalerne.

Corona var således en kærkommen lejlighed til, at folk, der får høje lønninger for unødigt at forstyrre andre, der har et rigtigt arbejde, ikke vender tilbage. Men stillingsopslaget viser, at det gør de.

Jeg forstår, at der sandt nok er tale om fagsprog. Når der eksempelvis i stillingsopslaget nævnes, at de ansatte skal ’eskalere forhindringer’, betyder det ikke, at de skal gøre det vanskeligere for forvaltningens ansatte. Det betyder, at de ’agile coaches’ skal gøre ledelsen (’eskalere’) bekendt med, at der er problemer.

Som en ven forklarede mig, er ’agil ledelse’ faktisk at ’holde djøfferne fra døren, så de ansatte i Skat kan passe deres system og løse deres opgaver.’

Okay!? Det vil altså sige, at man ansætter forvaltere til at sørge for, at andre forvaltere ikke forstyrrer dem, der ikke forvalter, men rent faktisk arbejder – med at opkræve skat?

Der findes en bedre løsning. Man kan fyre de forstyrrende forvaltere, hvorefter man tillige kan udelade de agile coaches, hvormed man kan ansætte flere, der faktisk opkræver skat.

Jeg hører til dem, der mener, at vi har alt for lidt djøf- og forvalter-bashing. Så med fare for at tage vejret fra folk, der som nævnt i indledningen ivrigt forsvarer, at bureaukratiet skal have lov at bestøve sig selv under dække af ’fagsprog’, må jeg konkludere:

Det er ikke ansættelser, vi har brug for i det pågældende lag. Det er fyringer.