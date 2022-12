Bunden er nået

SÅ ER DEN GAL IGEN med 1813 i Region Hovedstaden: Juledag skulle folk vente i to timer på at komme igennem, og det skete også, at folk simpelthen blev smidt af, fordi der ventede for mange i kø.

Det er fuldstændig uacceptabelt.

REGION HOVEDSTADEN har stort set ikke på noget tidspunkt kunnet få 1813 til at fungere tilfredsstillende. For nogle år siden var forholdene så groteske, at Rigsrevisionen skrev en kritisk rapport. Så blev det lidt bedre. Men så blev det værre igen, og siden sommeren 2021 begyndte problemerne at brede sig fra højtider til hverdage og almindelige weekender.

I denne jul har vi så nået en foreløbig bund.

Annonce:

DER ER HOLDT en uendelighed af møder om 1813 i Region Hovedstaden. Der er skrevet konsulentrapporter og gennemført kurser og indført nye vagtplanlægningssystemer og lavet aftaler med praktiserende læger om at hjælpe til. Der er omorganiseret og decentraliseret. Man har prøvet at gøre 1813 til en bedre arbejdsplads, så man kunne holde på medarbejderne. Ledelsen af 1813 har fået besked om at blive dygtigere til at drive callcenter og lægge vagtplaner. Regionspolitikerne har formanet og skældt ud.

Imens er det kun blevet værre og værre for borgerne.

FØR 1813-CIRKUSSET havde vi en ordning kaldet Lægevagten, og så havde vi åbne skadestuer. I 2013 besvarede Lægevagten 97 procent af sine opkald inden for otte minutter. Det vil sige, at man som syg borger eller pårørende næsten altid kom hurtigt igennem på telefonen.

HVORDAN ER det så i dag med et 1813, der både skal være lægevagt og sende folk på skadestuen? Vi har tal fra marts i år og frem til november. De viser, at kun godt hvert andet opkald i hovedstaden blev besvaret inden for ti minutter.

Evnen til at tage telefonen er altså blevet halveret: Det er status efter 15 år med et morads af ineffektivitet og inkompetence kaldet Region Hovedstaden.

NU SKAL der trækkes en slutstreg. Ingen er tjent med at fortsætte dette absurde eksperiment i offentlig ledelse.

Annonce:

Man kan enten genoprette den gamle lægevagt, eller også kan man udlicitere opgaven. Der er fire andre regioner i landet, hvor man tilsyneladende er mindre inkompetent end Region Hovedstaden, og måske er der én af dem, som har mod på at overtage.

DET ER FRISTENDE samtidig at fyre den administrative og politiske ledelse i Region Hovedstaden, men den fristelse bør man modstå. Disse mennesker bør ikke have lov at rende rundt og gå i vejen andre steder i samfundet. Lad dem blive siddende på Regionsgården i Hillerød – men uden telefonforbindelse med omverdenen.