Bundløst hul

NOGLE HÆVDER, at den udløsende årsag til Jakob Ellemanns stresssygemelding var det chok, han fik, da han rykkede ind i Forsvarsministeriet og blev tvunget til at se realiteterne i øjnene: at han overtog et håndværkertilbud, som det vil koste ti storebæltsbroer at bringe i bare nogenlunde forsvarlig stand.

Politisk kommentator Hans Engell beskrev i fredags i Ekstra Bladet situationen på følgende måde: 'Bygninger og kloaksystemer er saneringsmodne. Materiellet nedslidt. Savner masser af personel. Elendigt kørende på ny teknologi, herunder it-systemer, og selv helt banale mangler, f.eks. en båre til en ambulance eller varmt vand i en kaserne.'

Når hertil lægges krigsskibe, der er bundet til kaj uden mandskab, og panserkøretøjer, som dårligt kan køre, forstår man Engells konklusion: Dansk forsvar er bombet helt ned til grunden.

Annonce:

HELT KONTANT vil en genopretning medføre, at der de næste ti år skal bruges 38 milliarder kr. på at udbedre de værste skader. Skatteyderne betaler - bl.a. ved at arbejde på en fridag.

Hvordan er det kommet så vidt? Hvem er ansvarlig? Hvorfor har skandalen fået lov til at vokse år efter år?

Det har ikke skortet på advarsler. Ikke mindst fra Rigsrevisionen, der de seneste år gentagne gange har kritiseret Forsvarsministeriet og Forsvarets top for ekstremt mangelfuld økonomistyring.

NORMALT VILLE en så alvorlig situation udløse en undersøgelseskommission med henblik på at placere et ansvar - men ikke denne gang. De gamle partier er alle medskyldige og skal derfor ikke nyde noget.

I stedet stillede fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i sidste uge op på et pressemøde og sagde undskyld, undskyld, undskyld. Og tilføjede:

'Men jeg mener ikke, man kan sige, at én, to eller tre ministre er ansvarlige. Det er et kollektivt svigt, der har bragt os i den situation, vi er i.'

Annonce:

DERFOR ØNSKER Troels Lund Poulsen hverken fyringer eller en undersøgelse: 'Jeg synes, at politik har udviklet sig på en måde, så vi mange gange er mest optaget af at finde de skyldige og måske knap så meget optaget af at løse problemerne,' lød hans forklaring.

Så vi vil aldrig få dokumenteret, hvem der bærer ansvaret for, at årtiers politisk idioti og administrativ slendrian har tvunget forsvaret i knæ og udløst en skandale af historiske dimensioner

I DISSE UGER, hvor der fyres milliard efter milliard af på at støtte Ukraine, er økonomisk styring selvfølgelig ultravigtig. Men tør vi stole på, at politikerne og Forsvaret har den nødvendige kompetence, eller ender en god del af pengene i et bundløst hul?

Og hvad med de mange milliarder, som bindes i et nyt forsvarsforlig? Skal Forsvarsministeriet også holde styr på dem?

Sporene skræmmer.