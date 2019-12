Carlas stinker

KENDSGERNINGEN er, at USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, ikke hører til de skarpeste knive i diplomatiets skuffe.

HENDES fremmeste kvalifikation er, at hun indsamlede penge til Donald Trumps valgkamp og var på hans hold af økonomiske rådgivere.

Om hendes medvirken i tv-serien ’Glamour’ også har spillet ind, vides ikke.

MEN DER er ikke noget glamourøst over hendes seneste optræden.

I weekenden nedlagde hun veto mod, at NATO-eksperten Stanley R. Sloan måtte tale til en NATO-konference arrangeret af den danske tænketank Atlantsammenslutningen i samarbejde med den amerikanske ambassade.

I PARENTES bemærket skal nævnes, at NATO-eksperten ikke er en hr. hvem som helst. Stanley Sloan er internationalt anerkendt forsker og i øvrigt varm tilhænger af NATO.

Men han er samtidig kritisk over for Donald Trump og USA's brovtende opførsel på den sikkerhedspolitiske scene.

PRÆSENTERET FOR det amerikanske veto har Atlantsammenslutningen ikke set anden udvej end at aflyse konferencen, der skulle holdes i dag.

Som den forstandige generalsekretær, Lars Bangert Struwe, diplomatisk forklarede nyhedsmediet Altinget: ’Forløbet er blevet for problematisk.’

SAGEN STINKER langt væk og er endnu et eksempel på, hvordan Trump og co. hånligt blæser på demokratiske værdier og slår ned på alle, der ikke marcherer i takt.

AT AMBASSADØREN tromler en institution i Danmark, som er USA’s logrende skødehund, kan snart ikke undre. Tænk blot på Trumps absurde udtalelser i sommer om at købe Grønland – et rablende projekt, som bemeldte Carla Sands med svigtende held forsøgte at forklare.

HUN SKVATTEDE også på de bonede gulve, da hun truede Færøerne, der forhandler med kinesiske Huawei om udvikling af et 5G-telenetværk.

FOR IKKE at nævne hendes klodsede belæring af danske politikere om at skærpe overvågningen i Arktis og købe flere F-35-kampfly. Selv Dansk Folkepartis Søren Espersen mente, at hun skulle holde snotten for sig selv.

POLEMISK KAN spørges: Hvem er Danmarks fjender, hvis Trumpen og Carla Sands er vores venner?