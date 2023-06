Chok-overskud

MÅSKE HAR nogen vænnet sig til historien: El-baroner eller energiselskaber, der vælter sig i bonus-bonanza og milliardoverskud.

Men når Ekstra Bladet i dag beretter, at de otte største energiselskaber sidste år havde et overskud på 53 milliarder kroner tilsammen – hvilket er 53 gange større end i 2020 – bør man reagere, som har man en strømførende finger i lampefatningen.

Alene de tre selskaber Danske Commodities, Energi Danmark og InCommodities leverede overskud på henholdsvis 14 milliarder, 11,3 milliarder og 10,2 milliarder kroner. Altså tilsammen 35,5 milliarder.

SKATTEMINISTER Jeppe Bruus (S) mener ’at energihandelsselskabernes overnormale profitter er forargelige.’ Sådan. Flot, tænkte vi indledningsvist. Indtil vi kom i tanker om, at det er med Jeppe Bruus som med resten af Danmarks flertalsregering. De har ikke i sinde at anvende hverken ord eller flertal til noget som helst.

De er der mest for at afvente, at deres øverste ledere muligvis kan få nye, internationale jobs, hvorefter nogen kan få nye karrieremuligheder.

Danmarks skatteminister aner ikke, hvad han bør gøre. Eller også gør han, men tør ikke. Hvilket faktisk er værre.

FOR DET ER IKKE energihandlerne, den er gal med. De passer deres arbejde. Enkelte af dem tilmed temmelig godt, som det fremgår. De ’overnormale profitter’ er alene mulige i et politisk vedtaget system, der er løbet løbsk, fordi det ikke er udstyret med en bremse af hensyn til almenvellets bedste.

Regeringen har endda holdt hånden under den danske energi-branche ved at vedtage en garantiordning på 125 milliarder kroner og derefter undlade at beskatte de ekstraordinære store profitter, der i stedet er dukket op.

De fleste energiselskaber er andelsselskaber. Men typisk med så mange andelshavere, at alene bonusglade chefer styrer, hvor lidt af det gigantiske overskud der anvendes til at sænke priserne.

SELVFØLGELIG BØR ’overnormale profitter' som f.eks. stigning i overskudsgrad a la 53 gange på blot to år medføre krav fra myndighederne. Vi taler el og varme, vi taler kritisk infrastruktur. Og vi taler et Danmark, der hele tiden har indvilget i at garantere lys i lampetten for en hvilken som helst lillemor i landet.

Det er regeringens ansvar, at energibranchen sikrer danskerne billig og driftssikker energi. Modsat at sikre energiselskaber absurde milliardoverskud og energidirektører massive millioner i bonus.

DET ER IKKE NU, vi skal trække på skuldrene ad milliardfesten i energibranchen. Det er derimod nu, vi genfinder forbløffelsen og forargelsen og beder regeringen overveje, om handel med og fordeling af noget så livsnødvendigt som energi overhovedet bør overlades til det frie marked.