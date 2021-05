Ugens forestilling i regeringens omrejsende Cirkus Rwanda faldt unægtelig ud til den kiksede side: Linedanserne drattede ned, cirkusdirektør Mattias Tesfaye gemte sig for publikum, og det er umuligt at regne ud, hvad formålet med showet overhovedet er.

Hvorfor er det lige, at Danmark skriver under på asyl-aftaler med et udemokratisk land 6700 kilometer væk, hvor der endda er dokumenteret overgreb på flygtninge?

Vi ved det ikke. Men måske var Cirkus Rwandas forestilling alligevel ikke så tosset endda for regeringen.

Mens publikum sad og kiggede på de gakkede indslag i manegen, skete der noget vigtigt uden for projektørlyset: Regeringens store slagnummer i valgkampen, en såkaldt ’retfærdig og realistisk’ asylpolitik, har nemlig vist sig ikke at holde til mødet med de barske realiteter.

Regeringen lovede før valget helt at fjerne muligheden for at søge asyl i Danmark ved at troppe op ved grænsen. Asylsøgere skulle fremover – alle som én – sendes direkte til et modtagecenter i et demokratisk land uden for EU, forsikrede Mette Frederiksen. Det løfte kan regeringen ikke holde, erkendte Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund, i Ekstra Bladet torsdag.

Baggrunden er et lille notat fra Tesfayes ministerium. Det påpeger, at flere grupper af asylsøgere ikke vil kunne sendes videre fra Danmark til modtagecentre i f.eks. Rwanda. Konventionerne tillader det ikke.

Det gælder eksempelvis asylsøgere, der har nær familie i Danmark, som er alvorligt syge eller som vil blive forfulgt i det land, de sendes til.

Samtidig går det trægt med de øvrige hjørnesten i Socialdemokratiets store asyl-plan. For Mette Frederiksen lovede også at indføre et loft over, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, der kan komme til Danmark. Loftet skulle aftales med kommunerne, lød det. Loftet findes stadig ikke.

Desuden skulle man lave en aftale med FN om at huse folk, der fik tildelt asyl i de endnu ikke eksisterende danske modtagecentre uden for EU. En sådan aftale er ikke præsenteret.

Asyl-løfterne var – sammen med løftet om tidligere pension til ’Arne’ – det, der rev tænderne ud af munden på især Dansk Folkeparti, og som sikrede Mette Frederiksen valgsejren. Løfterne forvitrer og samler støv, mens Cirkus Rwandas artister ruller rundt i savsmulden.