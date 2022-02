Cirkus Tesfaye

Fordi din mor er dansk statsborger, må du ikke længere bo her. Giver det mening? Nej. Men det er i korte træk indholdet af den meddelelse, som 19-årige Mishti Dixit har fået fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Sammen med en enkeltbillet til Indien.

I flere år har hun ellers boet i Danmark som ’medfølgende familiemedlem’ til sin mor. Da Mishti Dixit var 16 år, søgte hendes mor om dansk statsborgerskab til dem begge. Men datteren nåede at blive myndig, inden afgørelsen faldt på grund af lang sagsbehandlingstid. Derfor mistede hun chancen for at blive dansk statsborger.

Nu er Mishti Dixits opholdstilladelse helt inddraget. Fordi moderen kom gennem nåleøjet, er der ikke længere ’grundlag’ for, at datteren kan blive. Al fornuft er åbenbart fejet til side. Sidste år skrev Ekstra Bladet om adskillige andre familier, der er kommet i klemme i et vanvittigt system:

Bjarne Toft Jakobsen kunne ikke bevise, at han kan sit eget sprog, fordi der manglede nogle krydser i hans gamle skolebeviser. Derfor fik hans thailandske hustru afslag på opholdstilladelse. Sagsbehandleren kunne ellers bare have ringet og snakket med ham.

Russiske Vlada Shadots og hendes danske kone fik afslag på familiesammenføring, fordi parret ikke lever op til boligkravet. Årsag? De havde fået lov til at bo gratis i deres vens bolig, mens han er i udlandet.

Danske Carsten Würtz sendte 39 lønsedler og 23 andre dokumenter som bevis for, at han har boet og arbejdet i Spanien. Det var ikke dokumentation nok til, at han kunne få sin højtuddannede indiske kone til Danmark.

I kølvandet på sagen om den udviste 14-årige Mint udtalte udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i november 2019:

– Vi skal have en stram udlændingepolitik i Danmark, men den skal ikke være skør. Og her var et eksempel på, at nogle børn kom i klemme og ikke kunne bo med deres familier i Danmark. Det skal vi selvfølgelig have ryddet op i.

Et flertal i Folketinget besluttede for et år siden, at reglerne skal ændres. Siden har bolden ligget hos ministeren. Bomstille.

Mishti Dixit – som nu også er kommet i klemme – går i øjeblikket i 3. g på Frederiksberg Gymnasium. I stedet for at blive student til sommer skal hun være ude af Danmark på søndag. Familien har klaget til Udlændingenævnet, men har intet hørt.

Kære Mattias Tesfaye, hvad synes du selv? Er det en stram eller en skør udlændingepolitik?