Folketinget åbner i dag. Der rykkes rundt på stolene. Alle 179 skal overholde coronakravet om en meters afstand medlemmerne imellem.

Det kommer nok af sig selv socialdemokrater og radikale imellem, vil vittige hoveder tilføje.

Støttepartierne har opdaget, at det berømte ’forståelsespapir’ ikke ligefrem er den goodwill, de regnede med. Det har snarere reduceret de radikale, SF og Enhedslisten til juhupiger for Mette Frederiksen med band.

De radikales leder, Morten Østergaard, er derfor i desperation sprunget helt frem på scenen for at få ørenlyd. Han vil vælte regeringen, råber han. Hvis altså ikke regeringen kommer med nye og mere offensive toner, når det gælder 70 procents samlet reduktion af C02-udledningen i 2030.

Det ligner et højt træ. Eller som Ekstra Bladets politiske kommentator, Joachim B. Olsen, udtrykker det: ’Radikale Venstre risikerer at blive fuldstændig latterliggjort, hvis de bliver ved med at true og true regeringen, uden at det får nogen konsekvenser. Tro mig, jeg er ekspert på det område.’

De fleste erindrer nok, hvordan Joachim B. og kompagni i Liberal Alliance truede med at vælte Løkke-regeringen, hvis ikke de fik fjernet topskatten. Løkke lokkede en bovlam og hurtigt lystrende Samuelsen ned med en ministerbil.

De radikale vil her i efterårssæsonen 2020 kræve, at der indgås aftaler, som i 2025 halverer den CO2-udledning, som skal nå 70 procents reduktion i 2030. Det vil dog hverken blive helt sådan eller afstedkomme ministerbiler.

Selvom klimaminister Dan Jørgensen har kaldt R for ’rabiate’, tør vi endda godt love, at regeringen ikke bliver væltet her i begyndelsen af den nye politiske sæson. Et valg vil med stor sandsynlighed styrke Mette Frederiksen og Socialdemokratiet og svække Radikale Venstre. Og det gør som bekendt mindre ondt at kravle forsigtigt ned fra træet end styrte lodret ned fra toppen af det.

Men historien fortæller mere end noget andet, at coronafreden er forbi, når Mette Frederiksens i dag indleder sin nye sæson som statsminister.

Det er muligt, at Danmark efter mere end et år fortsat er uden markant borgerlig opposition i Folketinget. Men Mette Frederiksens backingkor i rød blok vil ikke alene forlange nyt materiale; de vil også kræve mere spotlys. Og de insisterer på at synge egne sange. Uanset hvor falsk det vil lyde.