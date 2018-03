Da Danmark mistede selvtilliden

FOLKETINGET vedtager efter alt at dømme den omstridte Burka lov om ganske kort tid. Dermed slås det fast, at vi er blevet en nation, der har mistet selvtilliden. Vi er blevet så mentalt fattigt et land, at vi nu vil lovgive om, hvordan danskere må gå klædt.

VÆK er troen på frisindet. Borte er overbevisningen om, at vores demokrati er så stærkt og robust, at det altid vil sejre over mørkemændene og middelaldersynet.

DET mest absurde er, at burkaer ikke er et problem i Danmark. Vi møder ikke burka klædte kvinder i vores hverdag. Ingen ved faktisk rigtigt, hvor mange der er. Og hvis vi endelig skulle støde ind i en kvinde i burka, hvilket nærmest er usandsynligt, så vil denne indhyllede kvinde formentlig være en konvertit, altså en dansk født kvinde, der er konverteret til islam.

MEN stemningen i Folketinget er pisket op. Det fremføres som helt afgørende for, at vi kan bevare vores danskhed, at der kommer et burkaforbud.

JEG er langt fra den eneste, der synes tingene er løbet af sporet. Langt ind i regeringens egne rækker er der folk, der har talt mod et burkaforbud og som sikkert også kommer til at stemme imod. Det er svært at se, hvordan man kan kalde sig selv liberal, hvis man vil diktere, hvordan andre skal gå klædt.

MARTIN Ågerup, direktør i den borgerlige-liberale tænketank Cepos sagde i ugens løb til Berlingske, at ’noget af retorikken fra både regeringen og nogle af fortalerne for det her, tyder på, at de opfatter det som en undtagelsestilstand. Som en krigssituation.’

LIDT groft kunne man spørge: Hvad gør vi så den dag, der er tale om noget vigtigt, eksempelvis et terrorangreb?

NORMALT har vi her i landet løst tingene på praktiske måder. Man kan selvfølgelig ikke køre bil iført burka. Det udgør et trafiksikkerhedsproblem. Man kan heller ikke køre i bus med et månedskort. Chaufføren kan jo ikke se, hvem burka kvinden er.

FLERE undervisningsinstitutioner forlanger desuden, at de vil kunne se ansigtet på eleven, når der er eksamen. Altså enkle, praktiske løsninger.

MÅSKE er historien om burkaforbuddet i virkeligheden, at politikerne er blevet overflødige. De har simpelthen for få vigtige ting, de magter at løse. Derfor bruger de deres tid på absurde lovinitiativer, som er ren symbolpolitik.

FOLKETINGETS politikere evner simpelthen ikke at løse de store problemer. Jeg kunne nævne den skæve udvikling, at flere og flere danske børn lever i fattige familier, og at vi mangler hænder til at hjælpe, syge, gamle og udstødte.

TIL gengæld kan vi få et burkaforbud, en lov der desværre siger mere om Danmark end om det, den forbyder.