Da en socialdemokrat fik hele magten

EKSTRA BLADET MENER:

Hvad sker der, når socialdemokrater får magten for sig selv? Vi kan i hvert fald se, hvad der er sket i Fredericia, hvilket vi har afsløret her på Ekstra Bladet.

Den afgåede socialdemokratiske borgmester, Jacob Bjerregaard, har haft travlt med at udnytte sin position. Han har i magtfuldkommenhed givet sig selv og sine nærmeste særbehandling. Blandt andet ved at tiltuske sig en attraktiv grund og give sin hustru et attraktivt job. Dertil har han haft et upassende tæt forhold til kommunaldirektøren.

Fredag holdt kommunen så pressemøde, hvor en advokatundersøgelse af det hele blev præsenteret. Kommunaldirektøren skal fyres. Og hele sagen er nu overdraget til politiet.

Sidst man så en kommune nedsmelte på lignende vis, var i Farum i begyndelsen af 00’erne. Her havde Venstre med Peter Brixtofte i spidsen absolut flertal. Farum blev tilmed fremhævet som velfærdsstatens liberale mønsterkommune med valgfrihed og udlicitering af institutioner, rensningsanlæg med mere. Indtil ’Kongen af Farum’ ikke bare blev knægtet, men slet og ret afsløret som en fråsende, korrumperet og selvretfærdig mand, der efterlod kommunens borgere et ubehageligt sted: Nemlig en to-tre skatteprocentpoint højere.

Brixtofte havde som Bjerregaard også givet sig selv og sine nærmeste særbehandling. Og han røg i fængsel for bl.a. mandatsvig.

Det er interessant, at fredagens pressemøde i Fredericia i sin beklagende koreografi lignede, hvad man erindrer fra Farum-sagen. Vi taler lettere granatchokkede lokalpolitikere, der hændervridende og i bakspejlets nådesløshed medgiver, at de måske havde nogle bekymringer om, hvad borgmesteren gik og foretog sig, og at de nok burde have reageret tidligere, men forsømte det.

For det var jo bare ’rygter’, som Bjerregaards partifælle og efterfølger, Steen Wrist, fredag stod og undskyldte sig selv og sine kolleger med. Lige som den nye socialdemokratiske borgmester hævdede, at hvis folk tror, den generelt er gal i Fredericia Kommune, tager de fejl. Hvortil vi bare må sige: nej, det gør folk ikke.

Den har længe været helt gal, når hverken Wrist, hans kolleger eller embedsfolk er gået i kødet på rygterne og bekymringerne, og Ekstra Bladet skal træde til, før der sker noget.

Og lad os ikke glemme, at før Jacob Bjerregaard, sad Venstres Thomas Banke på borgmesterposten. Han måtte gå af på grund af misbrug af stoffer og kommunens kreditkort til private indkøb. Også her måtte Ekstra Bladet træde til som samvittighed.

De kan dermed ikke komme og sige, at de ikke var advaret i Fredericia. De kan ikke komme og sige, at det ikke også var deres vagt. Og det uanset hvor meget den nye S-borgmester Wrist vrider hænder.