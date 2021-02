Dåsemakrel og slæbesild

I Danmark har vi Europas laveste smittetal. Men Mette Frederiksens ’genåbning’ af landet vil være som frihedens svar på slæbesild. Det er den form for sild, fattige folk i gamle dage trak hen over et stykke brød i håb om dog at efterlade en smule duft og smag.

Der vil hverken være den store mæthedsfølelse eller glæde at hente efter statsministerens pressemøde i dag. Landets leder vil stå med samme alvorsfulde mine, som da hun for et år siden stod og lukkede landet ned. Hun vil fremhæve, at de fleste må lide et stykke tid endnu.

Og lad os her indsætte en umisforståelig note: Det var ret og rigtigt at lukke Danmark 11. marts 2020. Og igen her i vinter. Men det er også ret og rimeligt at åbne mere op nu, end regeringen er villig til. Hvilket ikke nødvendigvis behøver være den store fulde genåbning. Men spørg i Esbjerg, Varde eller Tønder, hvor der stort set ingen smitte er, om de synes, det er i orden, at de skal lide længere end nødvendigt.

Eller se på andre EU-lande, hvor smitten er langt mere udbredt, men man erkender, at der er grænser for, hvor meget liv der skal undertrykkes af hensyn til dødsangsten. ’I Italien kan man allerede få serveret en god pasta ude, og i Belgien er frisørsalonerne fuld booket,’ som Politiken skrev tirsdag.

Man aner her bølgen af vrede Mette-fans spørge, om Ekstra Bladet da virkelig tror sig klogere end eksperterne og deres beregninger. Skal det ikke tages alvorligt, når man taler om faren for den britiske variants eksponentielle stigning? Jo, er svaret. Vi tror imidlertid også, at de scenarier, der præsenteres, har deres egen indbyggede stigning. De er alle ’i værste fald’ i en grad, som tager et stærkt hensyn til regeringens forventning om at fremstå som beskytter. Og selvom det er muligt, at en genåbning ikke kan gøres sikrere, end Mette Frederiksen gør, ser det i dén grad ud til, at det kan gøres bedre.

Mette Frederiksen vil nok ikke møde nævneværdig modstand blandt danskerne. Hele coronakomplekset samt debatten om landets genåbning er præget af den protestantiske tanke om, at vi gerne lider – nødvendigt eller ej – for en sikkerheds skyld. Statsministeren vil sige, at det alt sammen er på grund af beregningerne. Der kan imidlertid opdrives andre tal. Og i virkeligheden er det mest, fordi Mette Frederiksen foretrækker kontrol frem for tillid. Fordi hun er bedre til at lukke ned end til at åbne op.