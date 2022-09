Dæmoniserings-akrobater

INGER STØJBERGS Danmarksdemokraterne har længe været uden politik.

Men Støjberg har nu kundgjort et af de første punkter på partiprogrammet: Forfatter Carsten Jensen skal ikke have nogen penge.

Inden man indvender, at der må være væsentligere ting at tage fat på, hvis man vil styre Danmark, bør man alligevel beundre den kommunikations-salto, hvormed idéen udføres.

DANMARKSDEMOKRATERNE – eller de facto Jyllandsdemokraterne – vil give kørselsfradrag til pendlere i provinsen. Pengene skal så findes ved bl.a. at tage livslange ydelser fra kunstnere som Carsten Jensen, filmmager Erik Clausen og skuespiller Jytte Abildstrøm (alle tre nævnt af Støjberg).

Med andre ord: Der tages fra den selvgode elite i ’de københavnske saloner’ og gives til ydmyge og jordfæstede jyder med langt til arbejdet på lagerhallen.

Det er vanskeligt at opgøre, hvad der er værst: At forslaget ikke hænger sammen. For stryger man samtlige livslange kunstnerydelser, står man blot med 33 mio. kr., og finansieringen af forslaget koster mindst 800 mio. kroner. Eller at Inger Støjbergs hensigt er en helt anden.

STØJBERGS INTENTION er naturligvis ikke at realisere sit forslag ved at lade Carsten Jensen og kompagni holde for. Livsydelserne er i øvrigt indtægtsregulerede. Når kunstnerne tjener penge – og det gør Carsten Jensen – reduceres ydelsen til et symbolsk beløb på godt 1500 kroner om året. Det kører en VW Polo ikke mange ture på i provinsen.

Mere end at mætte jyder, er forsættet fra Støjberg selvfølgelig at holde elitens forargelsesgryde i kog. Lederen af Danmarksdemokraterne ved godt, at hun ikke ernærer sig af kærlighed til den realpolitik, hun tilbyder, men derimod ernærer sig af det had, hendes politiske person kan mobilisere. Hvorfor hun helt bevidst med Carsten Jensen kalder en debattør på scenen, der ikke står tilbage for hende selv i dæmoniseringsakrobatik.

FORFATTEREN SPILLEDE OGSÅ straks og beredvilligt sin tiltænkte rolle ved at erklære sig stolt over, at Støjberg ’vælger at lægge ham for had.’ For Carsten Jensen pudser ligesom Støjberg jævnligt sin glorie i egen lejr med diverse sataniseringer af politiske modstandere. Eksempelvis ved at erklære, at han længe forgæves forsøgte at forklare folk i udlandet, at Danmark ledes af ’dumme svin’ – indtil Inger Støjberg kom ham til undsætning ved at blive integrationsminister.

Faktisk er det vanskeligt at forestille sig en værdikriger-strid, hvor to parter har større gensidigt udbytte end Inger Støjberg og Carsten Jensen. En rask tilsvining af kultureliten i bytte for en dæmonisering af provinsiel enfoldighed.

Det er hidsigt stof. Hvorfor den slags ofte forveksles med at være vigtigt, og postyret bliver omvendt proportional med indholdet.