MED 300.000 mennesker langs ruten blev weekendens Copenhagen Pride-parade den største manifestation nogensinde.

Herligt.

Men, som Politiken skriver: ’I disse dage bruges regnbuefarverne til at bekende progressiv kulør, og det er fint nok, men om lidt er det hverdag, og det er her, den megen velvilje skal stå sin prøve.’

EN SÅDAN HVERDAG oplevede ægteparret Stig og Morten Wittrock forleden, da de satte et regnbueflag op ved deres bolig i Akacieparken i Valby for at markere, at mangfoldighed og tolerance er vigtige ord at huske på.

DAGEN EFTER lå der i postkassen et anonymt, vredt brev fra ’flere af jeres naboer’, som i kraftige vendinger opfordrede parret til at tage flaget ned, ’da ikke alle deler jeres usmagelige tilbøjeligheder’.

Heldigvis gik andre i bebyggelsen til modangreb og hængte regnbuestriber op i vinduer, postkasser og hække i området.

EKSEMPLET FRA Valby viser, at heksejagten på homoseksuelle desværre stadig finder sted rundt om i landet ud fra en middelalderlig tankegang om, at alle bøsser spreder smitsomme sygdomme på grund af asocial adfærd.

DERFOR VRIMLEDE det med mishagsytringer på de sociale medier, da sundhedsminister Ellen Trane Nørby i fredags ophævede den livsvarige karantæne, så homoseksuelle nu får lov til at donere blod.

OGSÅ INDEN FOR sportens verden er homofobi et stort problem, viser en undersøgelse, som DBU har foretaget.

871 spillere, trænere, forældre og dommere i forbindelse med breddekampe på børne- og unge-området har deltaget i en rundspørge. Den viser, at 15 procent har oplevet usmagelige bøsse-tilråb

Derfor har unionen taget problemet til sig og nedsat nogle grupper, som arbejder på at skabe et bedre fodboldmiljø.

COPENHAGEN PRIDE foldede sig i lørdags ud på smukkeste vis, men det bliver desværre hurtigt dagen derpå med vold, tilsvininger, ydmygelser, hade-mails og ’sjove’ kommentarer.

LAD OS SLUTTE med at citere én af deltagerne i paraden:

’Mennesker er ikke bare sorte eller hvide, lyserøde eller blå. Vi er alle farver, og vi skal alle sammen kunne være her.’