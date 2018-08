Dagens retræte

KRISTIAN Jensen er muligvis Venstres guldrandede kronprins. Men han er også stikirenddrengen, der i denne sommer stæser fra den ene morgenavis til den næste for med jævne mellemrum at levere ugens retræte på mangeårig Venstre-politik. Det får begrebet ’taktisk tilbagetog’ til at stå i et helt nyt lys!

I GÅR var det så skattelettelser, der skulle trækkes i land på: Nej, de bliver ikke en del af finanslovs-forhandlingerne ligesom sidste år, hvor det gik helt op i hat og briller. Regeringen måtte droppe skattelettelser, fordi Liberal Alliance og Dansk Folkeparti røg i totterne på hinanden i det spørgsmål. Venstre vil heller ikke gå til valg på at skaffe lavere skat, fastslog finansministeren i går.

SIDSTE gang, Kristian Jensen var på forsiden med ny kurs, sløjfede han Venstres årelange krav om nulvækst i det offentlige. I juli kunne Kristian Jensen pludselig ’se for sig’, at den offentlige vækst nok kommer til at stige gradvist, fordi det er nødvendigt bl.a. på grund af flere ældre. Det har de fleste andre sådan set kunnet se i årevis, men nu kan Jensen altså også. Han pralede ligefrem af, hvor meget den offentlige sektor er vokset i Løkke-regeringens tid.

BEGGE de tidligere standpunkter har ellers været hjerteblod i Venstre og det modsatte for Dansk Folkeparti. Nu hoverer DF: ’Det opfatter vi som en invitation til regeringsdeltagelse. Det er et klart tegn på, at man har lyttet til os’, jublede bl.a. Søren Espersen i BT i juli.

INDEN han kommer for godt i gang, skulle Espersen måske lige lytte til, hvad der i øvrigt bliver sagt fra en række prominente Venstre-folk i disse dage?

KRAVET fra DF om en ny folkeafstemning om EU, når briternes brexit er på plads, kaldte Morten Løkkegaard ’det rene vanvid’. Venstres Jan E. Jørgensen udtalte: Det er ’lidt spøjst at være vidne til’, at DF nærmest betragter det som en selvfølge, at de skal i regering, og er i gang med at stille alle mulige krav og ønsker’. Bertel Haarder ’ønskede DF held og lykke med den selvransagelse, der skal til på EU-området, hvis de skal med i regering’.

I HVERT fald lukker Jensens to kursskifter først og fremmest et par åbne flanker mod Socialdemokraterne. Og det er vel i virkeligheden hovedformålet? Anklagerne om rødvins- og champagne-reformer for de rige, mens der bliver skåret ned på velfærden, har mistet deres brod i en kommende valgkamp.

DF har da også fundet den mere ydmyge tone frem i weekenden. Nu ser de pludselig et rigtig godt grundlag i regeringens forslag til et ’paradigmeskifte’ i hjemsendelsen af asylsøgere. Præcis samme papir, som de ved sidste års finanslovskaos vrængede ad som helt uden virkning.