Dan og en halv vind

DET VIRKER IKKE, som om energiminister Dan Jørgensen helt har fattet, hvor tvivlsom hans politik ser ud for øjeblikket.

Han spejder stadig efter nye steder at stille vindmøller op.

Ikke alene virker energiministerens ’hockeystavsløsning’, hvor vind om små ti år forvandles til flydende brint og dermed redder klimaet, fortsat tvivlsom. Lige nu er der også mange danskere med gas-, pillefyr eller anden pris-eksplosionsramt opvarmning, der ser ind i en vinter, hvor husholdningsbudgettet går koldt.

Selv hvis det skulle storme hele efteråret i 2030, hjælper Jørgensens plan ingen.

ØJEBLIKKELIGT ANBEFALES danskerne således at spare. På varme såvel som strøm. Energistyrelsen udgav i går en række forslag. Heriblandt at holde 19-20 grader. Og tage mere tøj på inden døre. Og ingen bør blive overraskede, hvis Danmark vender tilbage til 70’ernes bilfrie søndage i den kommende vinter.

Hvad skulle vi dog allesammen gøre uden Energistyrelsens gode råd?

Det er værd at huske, at hvis regeringen med Dan Jørgensen i spidsen hævder, at krigen i Ukraine har hele skylden for energikrisen, skal man ikke tro på det.

Danmark og store dele af resten af Europa – herunder ikke mindst Tyskland – overlod deres energipolitik til despoter og slyngelstater, længe inden Putin gik ind i Ukraine. Og det blev gjort i den indbildning, at der i en snarlig fremtid kun vil blæse nye, grønne vinde.

SÅ LIGE NU FODRER regeringen os alle med vores egen hale. Varmechecks til godt et par milliarder kroner er et greb i lommen, når staten samtidig skovler store ekstra momsindtægter på el ind. Flere borgere står med fordoblede eller sågar tredoblede regninger. Og en stor del af regningerne går til en stat, der så sender en lille del tilbage som almisse. Og derpå hævder at være de svages store hjælper.

Dan Jørgensen har lovet 70 procents reduktion af CO2 på ti år. Men han og regeringen har som bekendt aldrig været villige til for alvor at betale prisen. Fordi de var røde, før de var grønne. Hvorpå de blev grønne, før de var røde. Og nu kan de for den sags skyld erklære sig alle vindens farver, inklusive gule og blå.

GODE HENSIGTER ER IKKE længere gratis. Man kan ikke fare med en halv vind og forventning om pludselig fremgang. Virkeligheden har efterladt regeringen og Dan Jørgensen med en knækket hockeystav. Intet går op i en højere enhed. Og problemet med vindmøller står udstillet: Det blæser for lidt. Vindmøller er bygget på håb. Og lige nu har de efterladt os i skuffelse.