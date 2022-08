Dan redder rusen

100 UNGE PÅ overførselsindkomst får 6000 kr. hver som varmecheck.

Det offentlige betaler i forvejen de udsatte unges husleje såvel som varmeregning. Pengene er derfor gået til ’alt fra tøj til spil til computerting. Hash. Amfetamin.’

DET SIDSTE HAR vi direktøren for Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansens, ord for. Han udlægger i dagens avis sagen om de varmestøttede unge:

’Når de får nogle ekstra penge mellem hænderne midt på måneden, så er deres kontanthjælp væk. Så for rigtig mange har det været en fin anledning til at få fat i nogle stoffer i en fart.’

Det danske velfærdssamfunds sikkerhedsnet er fintmasket, som det fremgår. Der sørges for alt og alle, kan vi se.

VI HAR DOG en del spørgsmål. Til energiminister Dan Jørgensen i særdeleshed og regeringen i almindelighed om den planløse uddeling af varmechecks:

Hvordan synes I selv, det går, kære regering?

Hvorfor kan I ikke finde ud af at uddele støtte? Af at gøre det på fair vis? Og hvorfor kan I ikke finde ud af at inddrive penge igen? For som vi skrev i gårsdagens avis, har Koldings borgmester med millionløn til sin egen forbløffelse modtaget checken. Og han vil gerne give pengene tilbage. Så hvem ringer han til?

ER DET I ØVRIGT fint at anvende de 6000 kr. på værtshus, hvis modtagere selv synes, checken tillige kan dække varme i sjælen?

Og hvis klima- og energiminister Dan Jørgensen skal give sig selv og regeringen en karakter for hele denne kaotiske check-rundkastning i Danmark, hvor imellem 03 for ’helt uacceptabel’ og 00 for ’utilstrækkelig’ vil han så lægge sig?

Vi stirrer her ned i den afgrund af impotens, bureaukrati, uduelighed og panik, som mange os til daglig betegner som ’Systemet’. Det er der, hvor der ellers er ansat rigeligt med djøf’ere og forvaltere til propert og rettidigt at administrere nationen.

Det er regeringens ansvar at sørge for, det fungerer. Og vi vil gerne vide, om regeringen magter at styre forvaltningen? Eller er det blevet omvendt?

I FEBRUAR MEDDELTE en glædestrålende energiminister, Dan Jørgensen, at han snart ville uddele varmechecks. Der ville gå lidt, lød det. For det tager tid at planlægge den slags ordentligt og redeligt.

Vi konstaterer nu, at ’Systemet’ har været inkompetent. Eller endnu værre: Man har været fuldstændig ligeglad og anvendt gamle registre.

Men allerværst: Vi får på Ekstra Bladet henvendelser fra folk, der virkelig har brug for checken, men ikke har fået den.

Vi må erklære os enige med direktøren for Den Sociale Udviklingsfond, Michael Hansen, når han siger: ’Det er jo næsten imponerende, at sådan en fejl kan ske.’

Direktøren udtaler sig naturligvis med henvisning til at give checken til de 100 udsatte unge. Vi ophæver gerne udsagnet til at gælde hele uddelingen af varmechecks.