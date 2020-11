Danmark i top

Mette Frederiksen har opført sig egenrådigt. Hun har skræmt embedsapparatet i en grad, så selv Rigspolitiet ikke tør andet end at begå lovbrud. Og regeringen har dertil brudt forfatningsloven og grundloven.

Men ellers går det godt. Vi danskere er sådan set vindere i coronakampen. Træneren har bare midlertidigt tabt omklædningsrummet, som er at ligne med Christiansborg.

Faktisk er den mest oversete historie i Danmark lige nu, at nationen er duks, Danmark er i top, når det gælder at teste for corona. Snart er vi på 95.000 pr. dag. Kun Luxembourg tester mere. Og alligevel er antallet af smittede og indlagte lavt herhjemme sammenlignet med andre lande.

I torsdags opfordrede svenske Aftonbladet læsere til at berette om nære og bekendte, der er døde af corona. I Sverige bor der dobbelt så mange som i Danmark, men dødstallet er mere end otte gange så højt.

Den socialdemokratiske statsminister i Sverige har ikke gjort det godt.

Det er en særlig pointe, at gav man danskerne en globus og bad dem pege på, hvor de med coronapandemien in mente ville foretrække at bo, ville rigtig mange formentlig ende med Danmark. Den nuværende skandale, hvor den socialdemokratiske regering i sin magtrus har kørt deres paradevogn i grøften og ubehjælpsomt – og for statsministerens vedkommende også med megen vrede – bakser med at få den på sporet igen, kan selvsagt nedsætte Mette Frederiksens popularitet – men kun midlertidigt, vil jeg hævde.

De politiske kommentatorer, der lige nu taler om en ’gamechanger’ (af uransagelige grunde bilder politiske kommentatorer sig ofte ind, at engelske fraser forlener en analyse med betydningsfuldhed), er formentlig ikke i vater med folkedybet.

Politik- og mediedanmark er altid noget andet end Danmark.

Det er selvsagt forståeligt, at vi fået en topivrig opposition. For første gang har den fodfæste på dansk politiks fedtede midtbane. Men der er stadig lang vej til at få fat i bolden.

Og oppositionens spil virker forivret. I sidste uge mente venstreformand Jakob Ellemann f.eks. også, at alle mink skulle aflives. Ja, tilbage i begyndelsen af coronapandemien var oppositionen bestyrtet over, at Mette Frederiksen ikke lyttede til sundhedsmyndighederne. Nu klager Jakob Ellemann-Jensen over, at statsministeren så har lyttet til sundhedsmyndighederne, ja, han ønsker endda en anden sundhedsmyndighed indsat til at kontrollere sundhedsmyndighederne.

Mit bud er, at danskerne fortsat synes, Mette Frederiksen har gjort det godt. Hun behøver blot at gøre to ting for at opretholde sin enorme popularitet. Acceptere en kommission, hvorefter det som vanligt er 90 mandater, der afgør konsekvensen af konklusionen.

Et eventuelt valg vil sikkert være hende gunstig.

Den anden ting er simpel. Hun skal stille sig op og sige, at det med det egenrådige kan hun godt se. Men alle har plads til at forbedre sig. Og det vil hun gøre nu. Og hun skal mene det og smile imens. Ellers taber hun mere end omklædningsrummet.