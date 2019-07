Danmarks nye vicestatsminister

TILLYKKE TIL DANMARK med den nye vicestatsminister. Vi kan næppe udlægge det anderledes, end at Danmark har fået sådan én.

METTE FREDERIKSEN har placeret sin mangeårige ven Martin Rossen i de mest magtfulde regeringsudvalg, koordinationsudvalget og økonomiudvalget.

Og hvis du nu, kære vælger, spørger, ’hvor var det, ham Rossen var opstillet for Socialdemokratiet ved folketingsvalget,’ så er det ’et godt spørgsmål,’ som politikere altid indleder, når de ikke kan svare.

MARTIN ROSSEN er ikke politiker. Han er ikke valgt. Han er Frederiksens nærmeste rådgiver.

DEN SLAGS – altså rådgivere – holder landets nye statsminister meget af. Faktisk så meget, at hun udvider Statsministeriet med et nyt politisk sekretariat med egne håndgangne folk. Ud over Rossen, der skal styre foretagendet som ’stabschef’ – når han altså ikke sidder i udvalg – har Socialdemokratiets leder hyret yderligere to særlige rådgivere fra det socialdemokratiske bagland.

DET REJSER et par spørgsmål om Martin Rossen og kompagni. Og lad os her citere DR’s politiske tv-vært Ask Rostrup, der på Twitter skriver:

’Hvordan kan Folketinget holde et medlem af to centrale politiske udvalg i ørerne, hvis ikke han er valgt ind i parlamentet? Hvordan kan statsministeren have tre særlige rådgivere, når reglerne stipulerer, at en partileder maks. må have to?’

LAD OS OGSÅ HER ile med at rose de radikales Jens Rohde for tillige at trykteste dette socialdemokratiske spin-tiltag af et hemmelighedskammer. For som Rohde spørger her på Ekstra Bladet: ’Har vi fået en vicestatsminister i Danmark, som ikke har underskrevet grundloven, og som nu sidder fast i økonomi- og koordinationsudvalget? En vicestatsminister, som ikke svarer under ministeransvarsloven. Og som skal have sekretariat under sig. Har han beføjelser over for departementschefer? Det er sindssygt vigtigt, at sådan noget bliver helt klarlagt.’

SOM DET FREMGÅR, er der således en parade af gode spørgsmål i anledning af statsminister Mette Frederiksens nye vicestatsminister. Og indtil der falder redelige svar, må vi vælgere gå undrende rundt og stille os selv og hinanden det helt store og dyre af slagsen:

SYNES Mette Frederiksen, at demokratiet er for vigtigt til at overlade til Folketinget og dermed os?