MORTEN MESSERSCHMIDT går i øjeblikket en sær kejsergang igennem dansk politik iført krone og bar røv.

Dansk Folkepartis formand har nu hverken flertal i gruppeledelsen på Christiansborg eller i Dansk Folkepartis hovedbestyrelse ifølge Ekstra Bladets kilder.

IKKE ALENE led han tirsdag to markante nederlag, da han som formand hverken kunne få den gruppeformand, han ønskede, eller en af sine støtter ind i ledelsen. Den genvalgte gruppeformand, Peter Skaarup, stak kniven i ryggen på Messerschmidt, da Skaarup angiveligt havde lovet den nye formand, at han ville trække sig. I stedet tog Skaarup pladsen fra Messerschmidts kandidat.

DF’ER MARIE KRARUP forfølger dertil med hævet blad partistifteren og moderfiguren Pia Kjærsgaard, der ifølge Krarup bør pakke sig og dermed afstå fra at stive sin nye formands-protegé af med råd og vejledning.

Dansk Folkeparti lever således til fulde op til et gammelt øgenavn, der profetisk blev givet kort efter den kao-tiske stiftelse i 90’erne: ’Dansk Dolkeparti’.

DET ER SÆRLIGT ironisk, at man sidst så Dansk Folkeparti være enige om noget som helst, da man desperat kastede sig ud i en flerstemmig lovbesyngelse af Inger Støjberg som partiets næste formand. Da man derefter måtte nøjes med Morten Messerschmidt – frem for den åbenbart eneste rette leder af DF – trådte han ikke blot ind i Støjbergs skygge. Messerschmidt, partiet og dets medlemmer stod tillige og lignede en familie med en rønne af en slægtsgård, som ingen udefra har lyst til at aftage.

Nu er man så i knivkamp om indbo, gæld og skyld.

ALLE KAN således se, at Morten Messerschmidt ikke har noget tøj på. Bortset fra DF-formanden selv og nogle alt for få støtter, naturligvis.

Vi troede aldrig, det skulle ske. Men vi er nået dertil, hvor man nærmest har ondt af Dansk Folkeparti. Sådan i retning af lyst til at gå hen og lægge et tæppe om Morten Messerschmidt og berolige ham med, at han altså ikke behøver at gå nøgen rundt i byen.

MEN DET ER, som om både DF’s nye leder og flere af partiets folketingsmedlemmer insisterer på, at en fuldstændig og offentlig ydmygelse skal finde sted. Det ligner selvskade. Hvilket som bekendt ikke udtrykker et ønske om at dø, men et råb om hjælp.