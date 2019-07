Danske soldater til Syrien

TAVSHEDEN er larmende fra den nye regering, til trods for at USA igen ønsker danske soldater til heksekedlen i Mellemøsten. Denne gang det nordlige Syrien.

TRUMP meddelte som bekendt ved juletid på Twitter – hvor ellers til dén type vigtige beslutninger? – at Amerika trækker sine tropper ud af Syrien. En af hans sædvanlige hovsa-idéer, der fik forsvarsminister James Mattis til at træde af.

NU er der ifølge flere kilder kommet en anmodning til en række lande fra USA om at levere mandskab til erstatning for de amerikanske soldater, heriblandt til Danmark.

IFØLGE Politiken har USA bedt om specialisterne fra Frømandskorpset og jægersoldaterne. Ifølge samme avis er Jægerkorpset sådan set allerede i gang med at forberede sig! Og Politiken oplyser også, at Udenrigspolitisk Nævn allerede i sidste uge holdt møde om sagen. Mens end ikke Socialdemokratiets egen forsvarsordfører har hørt noget.

DANMARK er før gået med i en krig, når USA bad os om det. Vi har meget dårlige erfaringer med, at den slags foregår i en hørm af tavshed eller ligefrem løgn. En ny omgang mørklægning vil slide på den folkelige opbakning til Danmarks aktivistiske politik, som landet ellers er så berømt for.

FORSVARSMINISTEREN hedder nu Trine Bramsen. Bedst kendt som en monoton, men hårdtslående retspolitiker, der optrådte som siamesisk tvilling til DF’s retsordfører før regeringsskiftet. De to unge politikere kørte i samme rille i den ene småfnidrede sag efter den anden. Fisker hun efter rejer på hjemegnen ved Det Sydfynske Øhav i sommerferien, mens andre overvejer, hvad vi skal gøre ved USA’s anmodning? Vi ved det ikke. Formentlig siger Danmark ja, hvis andre lande også gør det, både af strategiske og moralske grunde.

DEN nye formand for Udenrigspolitisk Nævn, den radikale Martin Lidegaard, har vi heller ikke hørt et kvidder fra.

TYSKLAND er også bedt om at sende soldater, men har sagt nej. Spørgsmålet er, hvad Danmark har tænkt sig og hvorfor. Hvad er planen, ud over at klappe hælene sammen og gå løs på dem, USA peger på. Og hvornår kommer vi ud igen. Uanset hvor meget, der kan argumenteres for at hjælpe kurderne i det nordlige Syrien, er det rart med rene linjer og debat.

KURDERNE har været en uvurderlig hjælp i kampen mod Islamisk Stat – de har kæmpet som løver på landjorden. Claus Hjort pegede ved flere lejligheder på, at den vestlige koalition har et moralsk ansvar over for dem. Uden vestlig hjælp bliver de kvast mellem Tyrkiet og Syriens diktator. Og deres kontrol med en del af området er med til at dæmpe flygtningestrømmen.

MEN uanset hvad, er udsendelsen af danske soldater vel ikke en ren ekspeditionssag.