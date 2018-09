David mod Goliat

DANSKE BANKS nu afgående direktør, Thomas F. Borgen, har sagt om banken, at den er ’en bærende søjle’ i det danske samfund. Og i den rolle er banken ’ansvarlig over for alle’.

DEN GIGANTISKE hvidvask-skandale afslører, hvor rungende indholdsløse – for nu at formulere det pænt – direktørens ord er.

Danske Bank føler kun et ansvar over for sig selv – det vil sige aktionærerne – og er fløjtende ligeglad med alle andre.

Det så vi under finanskrisen for ti år siden, hvor banken var i fuld gang med at spekulere Danmark ud over afgrunden. Og det ser vi nu.

BANKLEDELSENS skandaløse optræden har fået selv de blå partier, der normalt ellers taler pengeinstitutternes sag, op i det røde felt.

Regeringen og et bredt flertal vil med en hvidvask-pakke bl.a. ottedoble bødestraffen til banker, der medvirker til lyssky pengetransaktioner.

JAMEN, det lyder alt sammen meget fornuftigt. Men stramningen risikerer at blive et slag i luften, hvis der ikke sættes handling bag ordene i form af flere ressourcer til Bagmandspolitiet (SØIK) og Finanstilsynet, der blandt mange andre opgaver skal holde øje med, hvad pengeinstitutterne laver.

FOR SOM styrkeforholdet er i dag, har Finanstilsynet på enhver måde rollen som David i kampen mod Goliat. Tilsynet har eksempelvis blot en håndfuld eksperter i hvidvask. Danske Bank menes at have cirka 1000 medarbejdere med forstand på reglerne. Tilsynet har et årsbudget på knap 350 mio. kr.

Til sammenligning har Danske Bank angiveligt betalt mindst 200 mio. kr. til advokatfirmaet Bruun & Hjejle for hvidvask-rapporten, der frikender topbosserne for juridisk ansvar.

IFØLGE Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, har Danske Bank flere gange direkte vildledt hans medarbejdere.

Det ændrer ikke ved, at tilsynet har sovet i timen. Hvidvask-skandalen kunne være blevet opdaget allerede i 2007, hvis Finanstilsynet havde læst en alarmerende rapport fra de estiske myndigheder i stedet for at stole på ... Danske Bank.

DET ER ikke nok, at samfundets finansielle vagthunde får tilført flere ressourcer – så de blandt andet også kan rekruttere blandt de skarpeste på området.

Politikerne skal langsigtet investere politisk kapital i en effektiv kontrol, så myndighederne ikke pludselig risikerer at miste opbakning.

ELLERS ER det med bankgaranti kun et spørgsmål om tid, inden næste skandale dukker op.