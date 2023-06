DBU's lydige formand

VI ØNSKER HERMED formand i Dansk Boldspil Union Jesper Møller tillykke med de 60 år. Han er fuldstændig ’åben og tilgængelig’, hævdede han fredag til sin fødselsdagsreception.

Det svarer nogenlunde til, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) udtalte det samme. I aften sidder Møller i første parket på stadion i Istanbul til Champions League-finalen mellem Inter og Manchester City, der bryder alle regler for 'financiel fairplay' ved at være fuldt finansieret af et regime i De Forenede Arabiske Emirater. Midt i det selskab, som DBU-formanden åbenbart holder så meget af, at de aldrig skal høre et ondt ord fra ham.

Heller ikke, selvom der både i UEFA og verdensorganisationen for fodbold, FIFA, er nok at kritisere. Det er, som om Møller ikke tør gø ad den hånd, der fodrer ham - for eksempel med vip-billetter til verdens største fodboldkampe.

DBU GLEMMER således hele tiden sin strategi om ’kritisk dialog’ mod korruption og mellemøstlige regimers dominans i international fodbold. Vi så det under VM i fodbold. Ved første formaning fra shariastyret i værtslandet Qatar via FIFA lystrede Danmark og lagde sig lydigt og logrende.

Kyst af FIFA turde man ikke iklæde anfører Simon Kjær ’One Love’-armbindet, der signalerer at være imod homofobi og racisme. Det korrumperede og Qatar-kastrerede verdensfodboldforbund behøvede blot at true med et gult kort for til landsholdets kaptajn for at bære bindet, så var Danmarks underkastelse sikret. Først bagefter mente en pivsnakkende DBU-formand, at den sanktion ikke var helt i orden.

- Der var nogle ting, der gjorde, at situationen var meget vanskelig at håndtere. Det kunne vi ikke involvere pressen i. Det kunne først lade sig gøre rent timingmæssigt at komme ud på det tidspunkt, vi gjorde det, sagde Møller efter kampen.

PÅ DENNE VIS ER DER hele tiden en markant afvigelse mellem det, DBU-formanden siger, og det, han gør. På samme vis, som han har sikret, at der er med forbundet i det hele taget. For nu at eksemplificere fra en pressemeddelelse udsendt af DBU op til sidste års VM i Qatar:

'Mange spørger til homofobi og VM i Qatar. Tager DBU afsted? DBU’s holdning er klar: Vi truer ikke med at blive hjemme. Vi truer med at møde op og fortælle om vores værdier. Mangfoldighed, åbenhed og menneskerettigheder.

Vi håber, at Jesper Møller midt i 'mangfoldigheden' i aften i Istanbul sidder godt, og at menuen smager, når han bliver fodret for sin 'åbenhed' og lydighed.