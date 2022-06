DBU's selvmål

HERRELANDSHOLDETS POPULARITET er så overdøvende, at DBU’s ledelse ikke hører de advarsler, som strømmer ind fra politiet og helt almindelige fodboldtilskuere.

Fankulturen omkring landsholdet er blevet mere aggressiv, forklarer den tidligere formand for De Danske Roligans Claus Amondsen.

Han har været med siden 3-1 over Italien i den gamle idrætspark i 1981, meterhøjt trådhegn om banen og tyndt øl i hanerne.

NU SER roligan-veteranen en fanopførsel til landskampe i Parken, som vi kender fra de brutale hooligan-fraktioner omkring klubberne og modstandernes medrejsende fans.

I dagens Ekstra Bladet fortæller han om aggressiv og truende opførsel fra folk med store overarme før, under og efter Nations League-kampen mod Kroatien i fredags.

POLITIET DELER bekymringen for fodboldbøllernes opførsel på gaden før kampene og inde på tribunerne.

Fanmarchen før Kroatien-kampen fremhæver politiinspektør, Peter Dahl, som et eksempel på hooligan-opførsel blandt landsholdets fans. En adfærd som politiet tidligere kun har set hos udeholdets fans.

– VI HAR ALDRIG rigtig skullet bruge politimæssig energi på de danske fans, men vi må bare konstatere, at det var nødvendigt i fredags, forklarer han.

Under landskampen fortsatte fanmarchens aggressive stemning til DBU’s storskærmsarrangement i Fælledparken, hvor sagesløse blev bombarderet med fyldte øldåser, flasker og andet farligt kasteskyts.

I DAG KAN Ekstra Bladet afsløre, at den såkaldte capo, manden der med megafon styrer fansene på DBU’s stemningstribune Den Røde Mur, har vist sig frem som Hells Angels-supporter.

Den såkaldte capo går forrest og slår stemningen an i samarbejde med DBU. Fodbolddirektør Peter Møller har ved mindst én lejlighed stillet velvilligt op til fællesfoto. DBU-direktøren blåstempler dermed en rockersupporter som fuldgyldig talsmand for landsholdets fans.

DBU’S KOMMUNIKATIONSCHEF, Jakob Høyer, afviser selvfølgelig kritikken. Selv politiets advarsler er helt vildt overdrevne – og nærmest ikke værd at lytte til. I stedet skal vi glæde os over, at DBU siden ’efteråret 2018 har fokuseret på at skabe bedre stemning’ til landskampe i Parken.

Det var, dengang samme Jakob Høyer forsvarede DBU under skandalen med vikarlandsholdet. Det absolutte nulpunkt.

OPBAKNINGEN TIL landsholdet hænger historisk sammen med spil og resultater. Lige nu overhører DBU-ledelsen en vigtig pointe.

Nemlig at mange ser stemningen til landskampe bevæge sig i en helt forkert retning.

Det vil være et selvmål, hvis Peter Møller og co. ikke lytter.