De åbenlyse tabere

HVIS VÆLGERNE går og tror, at social- og ældreminister Astrid Krags manglende indsats for de gamle skyldes, at hun har haft travlt med at sætte Danmarks allermest udsatte børn først, så tager vælgerne fejl.

Der mangler adoptivforældre til danske børn. Og i denne uge så det ud til, at selfie-ministeren viste sig fra sin sjældne handlekraftige side. Det blev meldt ud, at ventelistereglerne ændres for at imødekomme det store behov.

MEN ASTRID KRAG er i årevis blevet advaret om en akut kritisk situation på adoptionsområdet uden at gøre noget. Jyllands-Posten har dokumenteret, hvordan Adoptionsnævnet siden 2018 hele 12 gange har bedt socialministeren om hjælp til at forhindre en situation, hvor der mangler familier til de børn, der har brug for et nyt hjem.

11 af henvendelserne er kommet i Krags ministertid. I stedet for at gribe ind lod hun frygten blive til virkelighed: Sidste år endte tre bortadopterede børn med at stå uden en familie. Hvor i systemet de er nu, kan vi ikke få at vide.

KATASTROFEN VAR endda til at forudse: Siden reglerne for tvangsbortadoption blev lempet i 2015, er væsentlig flere børn blevet indstillet til adoption. Samtidig er der kommet færre par på ventelisten, viser tallene.

DEN PROBLEMATIK hørte vi intet om, da Mette Frederiksen – ’børnenes statsminister’– i sin første nytårstale for to år siden erklærede, at flere børn skal bortadopteres. Eller da regeringen for et år siden lancerede udspillet ’Børnene først’, der blandt andet handlede om spædbarnsadoption.

PÅ EN AF SINE yndlingskanaler – Facebook – sagde Astrid Krag dengang:

– Denne gang skal vi sætte børnene først. Og vi skal sætte tidligere ind, end vi gør i dag. For jo tidligere vi sætter ind, jo bedre er det for børnene. Alle børn har ret til et trygt hjem.

Et eksempel på hendes spidskompetencer: flotte ord og nul handling.

MINISTEREN AFVISER selvfølgelig selv kritikken, men eksperterne er rystede.

– Sig mig engang: Har ministeriet ikke taget det alvorligt, at der sidder en i toppen af adoptionssystemet og gør opmærksom på det her problem, spørger lektor i socialret Eva Naur Jensen med rette i Jyllands-Posten.

Det åbenlyse svar er nej.

De åbenlyse tabere er børnene.