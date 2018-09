FEM DAGE FØR valget står de svenske socialdemokrater under statsminister Stefan Löfvens ledelse til at få det værste valg nogensinde med kun godt 20 procent af stemmerne.

Ydmygelsen vil være total for skaberne af folkhemmet, hvis det indvandrerfjendske parti Sverigedemokraterna (SD) bliver det største parti, hvilket ifølge meningsmålingerne ikke er usandsynligt.

MAN KAN ROLIGT sige, at de etablerede partier hinsidan ligger, som de har redt.

Sammen med medierne har de i årevis forsøgt at stemple den stadigt skarpere kritik af flygtninge-og indvandrerpolitikken som ’usvensk’ og prøvet at tie den ihjel.

DE UTILFREDSE samlede sig i SD, som ved valget i 2014 nåede op på 12,9 pct.

Det var dengang, Europa stod foran flygtningekrisen, hvor hundredtusinder af asylsøgere og migranter søgte mod Nordeuropa.

DA HED SVERIGES borgerlige statsminister Frederik Reinfeldt fra Moderaterna. Han talte om Sverige som en ’humanitær stormagt’ og opfordrede alle til at ’åbne deres hjerter’ for de mange flygtninge.

Sverigedemokraterna blev totalt isoleret, fordi de øvrige partier indgik en aftale om at se bort fra dem og deres mandater.

MEN DA flygtningestrømmen eksploderede i 2015 med 162.800 asylsøgere, fik selv de ’åbne hjerter’ nok og indførte grænsekontrol og strammere asylregler.

Alligevel blev SD og deres leder Jimmie Åkesson holdt ude i den politiske kulde. Og det fortsætter.

DA DE TO statsministerkandidater Stefan Löfven og Moderaternas Ulf Kristersson forleden duellerede på tv, gjorde de sig enorm umage for at ikke at nævne SD med et ord.

Herhjemme har Mette Frederiksen & co. lært af den svenske ulykke og har i udlændingepolitikken nærmest forbrødret sig med Dansk Folkeparti.

VI ANBEFALER IKKE danske tilstande i Sverige med indvandrere og flygtninge, der lægges for had på grund af deres religion.

Men det er skændigt, at omkring 20 procent af befolkningen holdes uden for indflydelse, fordi ’gamle’ politikere ikke finder SD stueren nok.

Ændres den holdning ikke, vil folkhemmet synke dybere ned i gruset og måske helt forsvinde. Med endnu mere bål og brand i gaderne til følge.