De Bund Uærlige

NÅH for helvede, har vi investeret i Qatar? Ja, men så skiller vi os bare bare med de obligationer. Og herregud, det var jo kun småpenge.

Det var nogenlunde reaktionen fra DBU, da det blev afsløret, at boldspilunionen ikke bare har en, men derimod en hel række investeringer i Qatars bank- og energisektor.

VI VIL ikke gå så langt som til at kalde det blodpenge, men det er en kendsgerning, af DBU siden 2015 har siddet på moralens høje hest. Dengang opdagede DBU - med en vis forsinkelse - at der faktisk døde tusindvis af migrantarbejdere i Qatar. Et land hvor menneskerettigheder er ikke eksisterende. Et land hvor slaveri under det såkaldte kafala–system stadig er udbredt.

MEN QATAR skal afholde VM i fodbold i år. Det danske landshold møder op, for DBU vil ikke boykotte.

I stedet har unionen med formand Jesper Møller i spidsen forsøgt at sælge os budskabet om, at DBU ikke har ønsket at VM skal spilles i ørkenstaten, men når det ikke kan være anderledes, har Møller og kompagni med kritisk dialog forsøgt at skabe bedre forhold for migrantarbejderne.

Det er i bedste fald naivt. Og med nyheden om at DBU i årevis har investeret i Qatar, er det dobbeltmoralsk. Der er også migrantarbejdere, der dør i olie- og gasindustrien hos de kommende VM-værter. Men det er ikke kun i Qatar, at DBU investerer. Unionen har godt 200 millioner at jonglere med. Det er Danske Bank - herunder afdelingen i Luxembourg - der står for at sprede de mange penge. En ikke så lille del er placeret i statsobligationer.

OG DER er absolut ingen nedre grænse. DBU har penge i rigtig mange lande, herunder Kina, Rusland, De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Bahrain, Oman, Egypten, Aserbajdsjan, Venezuela og Pakistan. Når man ser den liste, kan man ikke blive overrasket over, at der også er placeret midler i skattely som Cayman Islands, Bahamas og Trinidad Tobago.

I Rusland har DBU penge i det kæmpestore energiselskab Gazprom og i Sberbank, som står under Kremls beskyttelse. Jesper Møller og kompagni deler således bank med Vladimir Putin, der er ved at sætte verden i brand.

EKSTRA BLADET har længe sået tvivl om det moralske kompas hos Danmarks største idrætsforbund. Jesper Møller slog sig i sin tid ellers op som moralens dørvogter med fine ord om good governance og code of conduct og med løfter om fuldstændig åbenhed og gennemskuelighed. Han ville også selv altid være til rådighed for medierne.

DET HOLDT ikke længe. Det sidste års tid har han stort set været usynlig. Al kommunikation har han overladt til DBU’s direktør Jakob Jensen og kommunikationschef Jakob Høyer. Og de taler ikke over sig. En af årsagerne til at Jesper Møller er gået i flyverskjul, er hans rolle i den såkaldte billetaffære. En sag som Ekstra Bladet har trevlet op siden marts sidste år. En sag hvor Jesper Møller bestilte og købte seks VIP-billetter til Champions Leaguefinalen i 2016. Det endte dog med, at han ikke selv skulle bruge billetterne, som gik videre til DBU’s vicedirektør og fem af dennes venner og bekendte.

REGNINGEN tørrede vicedirektøren mod alle regler af på en driftskonto hos DBU. Siden har juridiske eksperter og en række politikere begnet affæren som mandatsvig, og DBU er blevet opfordret til at iværksætte en ekstern undersøgelse.

Men Jesper Møller og hans bestyrelse er indtil videre fløjtende ligeglade.

Senest er kulturministeren blevet involveret i sagen, og der kommer uden tvivl et politisk efterspil. Der tilflyder DBU penge fra skatteyderne, og det er på tide, at der bliver en form for kontrol med, hvordan pengene bliver brugt.