De dødes VM

Til december er det ti år siden, slavenationen Qatar fik tildelt VM i fodbold i 2022 af en gennemkorrumperet eksekutivkomité i FIFA. Ingen anede dengang, hvad Qatar var for en størrelse, og om man overhovedet kunne spille fodbold på de kanter. Qatar er på størrelse med Sjælland, og fodboldmæssigt var det et rent uland.

At en sådan nation kan blive vært for verdens største sportsbegivenhed kalder på en del interesse. Siden er det gået op for mange, at Qatar er blandt verdens rigeste lande, men har en så lille befolkning, at det har været nødvendigt at importere to millioner migrantarbejdere for at gøre landet klar til VM.

Det er her, kæden hopper af. Internationale fagforeninger, menneskerettighedsorganisationer og en kritisk presse fra især Europa har siden konstateret i ufattelig mange rapporter og reportager, at migrantarbejderne i mange tilfælde lever under slaveforhold.

I denne uge fik vi så en ny rapport smidt på bordet. Igen med alarmerende oplysninger. Det er Human Rights Watch, der har lavet feltstudier i Qatar, og mønstret er det samme som i de tidligere rædselsberetninger.

Arbejderne får ikke løn til tiden, hvis de ellers får løn. Slavesystemet, hvor migrantarbejderne får inddraget deres pas og hævekort og fuldstændig lever på deres arbejdsgivers nåde, fungerer stadig. På de kanter kaldes det Kafala-systemet, og det lovede Qatars regering at afskaffe i 2017.

Human Rights Watch kan konstatere, at Kafala stadig eksisterer. Overraskende er det ikke. Sådan har det været siden 2010. Qatar lover og lover, men ingenting sker.

Det internationale samfund bliver holdt hen med snak, og FIFA, som ellers støtter Black Lives Matter og alle andre tiltag mod racisme, vender det blinde øje til, når det handler om Qatar. Hvorfor? Fordi FIFA kommer til at tjene milliarder på slutrunden. Og penge tæller trods alt mest i den butik.

Vores eget fodboldforbund, DBU, har flere gange været på besigtigelsesture i Qatar. DBU erkender, at forholdene ikke er, som de burde være.

Men DBU’s formand, Jesper Møller, vil ikke tale om hverken boykot eller om at fjerne VM fra Qatar. Det sidste burde være sket og kan stadig nås. Jesper Møller foretrækker dog den kritiske dialog og støtter sig til Amnesty International, som har samme vattede holdning til de overgreb, der finder sted i slavestaten.

VM i Qatar vil blive husket som den største skandale i idrættens historie. På grund af slaveriet og især fordi op mod 4000 migrantarbejdere vil have mistet livet, inden der fløjtes op til den første kamp i november 2022.