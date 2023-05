De fede ål vidste besked

FAGBOSSERNE vrider og snor sig som fede ål på stegepanden for at undgå at indrømme den pinlige sandhed: De har kendt til Lizettes gramserier i årevis uden at gøre noget ved dem.

Det er underholdende og tragisk at følge med i for tiden.

Ekstra Bladet og Berlingske kunne i sidste uge afsløre, at Danmarks mest magtfulde fagforeningschef, Lizette Risgaard, i årevis har raget på og befølt mænd - som oftest på røven. I flere tilfælde har der været tale om ansatte i FH.

NU HAR Lizette forladt skibet, og rorpinden er midlertidigt overtaget af fungerende FH-formand Morten Skov Christiansen. Han er en af de tykke ål, der spjætter. Man får indtryk af, at han mest af alt beklager, at skandalen er blevet opdaget – ikke at den har fundet sted. Det viser følgende eksempel:

Da afsløringen om Lizettes adfærd for alvor slog igennem fredag morgen, gik der ikke mange timer, før Morten Skov Christiansen trådte ud foran en horde af journalister og udtalte, at han ikke personligt kendte til nogen konkrete sager, hvor Lizette skulle have gramset.

DEN HISTORIE holdt han fast i. I et par dage.

To dage senere fortalte han nemlig til DR, at han og den øvrige ledelse alligevel havde kendskab til en såkaldt 'episode'.

Hov! Så var det første, han sagde, jo løgn. Og hele ledelsen kendte angiveligt til, at formanden for butikken gramsede.

Gramse-sagen blev efterfølgende lagt ned, fordi medarbejderen ikke havde følt sig krænket. Det ændrer jo bare ikke på, at Lizette rørte og ragede – og at alle i toppen vidste det uden at få det stoppet eller få undersøgt omfanget.

BAG DE LUKKEDE døre i FH-toppen må mantraet have været: Hvis Lizettes gramserier ikke bliver opdaget, så findes de ikke. Hokuspokus.

Der er i øvrigt andre eksempler på, at ledende medarbejdere i FH har kendt til formandens håndspålæggelser uden at reagere. Det skriver Ekstra Bladet og Berlingske i en afslørende artikel i dag.

- Problemerne er konsekvent blevet fejet ind under gulvtæppet, fortæller en af de anonyme kilder til vores journalister.

Arbejderbevægelsen har historisk set været en nødvendig modvægt til industrimagnater og finansfyrster, der udøvede deres magt i lukkede og hemmelige rum. Sagerne viser, at fagbevægelsens magtfulde top har gjort akkurat det samme.