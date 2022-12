De fem glemte børn

DANSKE BØRN er danske børn – og de skal hjem!

Om fornødent må deres mødre følge med. Udlændingepolitikken bliver ikke slap af at tage et menneskeligt hensyn til, at ingen mødre vil skilles fra deres syge børn.

DE OVENSTÅENDE sætninger er ikke mine. De er Lars Løkkes. Han skrev i foråret på Twitter, at syge, danske børn ikke skal rådne op i fangelejre i Syrien. Og jeg er enig.

Nu bliver du måske forvirret; er syriensbørnene ikke for længst kommet hjem til Danmark?

Var der ikke noget med, at Mette Frederiksen vendte på en tallerken, da presset blev for stort i den betændte sag, som Ekstra Bladet for et år siden fik Cavling-prisen for at afdække?

NEJ, DESVÆRRE. 14 danske børn og deres tre danske mødre blev ganske rigtigt hentet hjem.

Men der sidder stadig fem syge børn i syriske fangelejre, som er blevet glemt. Og det er dem, som Lars Løkke Rasmussen ville hente hjem. Når det ikke sker, skyldes det, at deres mødre fik frataget deres danske statsborgerskab – og at mødrene ikke vil lade sig adskille fra børnene, som Mette Frederiksen og regeringen har krævet for at hjemtage dem.

DER ER ’Jonas’ på seks år, som lever med en granatsplint i armen og er præget af uro og angst. Da et hold danske speciallæger besøgte ham i maj, var konklusionen ifølge DR, at han hurtigst muligt skulle evakueres og indlægges med tiltagende luftvejsproblemer.

SÅ ER DER to danske brødre på tre og fem år, ’Samuel’ og ’Malik’, som ifølge lægerne begge er svært underernærede og væksthæmmede i svær grad, de er samtidig plaget af angst, ptsd og den ene bror modtager derfor stærk antidepressiv medicin, som ikke anvendes på børn i Danmark.

Derudover sidder der et dansk søskendepar – en pige på seks år og en dreng på fire. Deres tilstand er uvis, fordi moderen ikke har ønsket at lade børnene undersøge.

I FORÅRET var Lars Løkke Rasmussen klar i spyttet. Og nu, hvor han er blevet udenrigsminister, har han rent faktisk muligheden for at sætte handling bag sine ord. Men Løkke er tavs som graven. Han vil ikke svare på Ekstra Bladets spørgsmål.

Mette Frederiksen – ’børnenes statsminister’ – fik i fredags byrettens ord for, at hendes politik ikke er ulovlig. Men den er stadig usmagelig.

Hvis Lars Løkke løber fra sit ord, vil han føje nok et løftebrud til sit synderegister. Denne gang med en kovending, der kan koste danske børn livet.